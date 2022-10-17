 

Мнение: Этим верить нельзя

17.10.2022, 20:09, Разное
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Даже не знаю, стоит ли об этом напоминать. Сегодня мэр Москвы объявил о “завершении могилизации” в Москве, причем обозначил точно – не только день, но и час: “с 14 ч закрываются все мобилизационные пункты”. Однако – что может знать мэр во взбесившейся стране?

Простой пример, чего стоят все обещалки от начальства – сам Путин, который не далее как в пятницу на встрече с азиатскими как бы друзьями заявил, что якобы “ударов по Украине больше не будет”. Не прошло и трех дней – пожалуйста, в ночь на понедельник от РФ опять полетели позорные беспилотники (иранские!), в Харькове опять не работает метро, на Киев был налет и т.д.

РФ давно поставила себя вне каких-либо моральных категорий, а это значит – прежде всего вне понятий чести и честности. “Соврет – недорого возьмет”. Это про нас. Страна тотального НБС, а значит – здесь всё наоборот: говорить честно и держать слово – позорно и унизительно, на честного человека все смотрят с осуждением и готовы убить такого при первой возможности.

Источник: Размышления вольного социолога


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