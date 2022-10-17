 

ЭКО в помощь: Пугачева и Галкин* готовы снова стать родителями

17.10.2022, 19:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Звездная пара, несмотря на внушительную разницу в возрасте, решилась воспитывать двоих детей. Благо, Примадонна в свое время оказалась очень предусмотрительной – пошла на криоконсервацию яйцеклеток, что в будущем и позволило суррогатной матери выносить и родить Алле Пугачевой и Максиму Галкину* двух здоровых наследников – Лизу и Гарри.

Источники, на которых ссылается пресса, рассказали, что в 2013 году артистка обратилась в центр ЭКО, где медики провели процедуру и смогли сотворить из яйцеклеток звезды несколько качественных эмбрионов. Собственно, так супруга Максима Галкина* и стала матерью двойняшек, которым сейчас уже девять лет.

Поговаривают, что у Аллы Пугачевой еще остались неиспользованные эмбрионы – их она попросила заморозить и сохранить, видимо, на всякий случай. К слову, после разморозки биологические функции эмбрионов можно восстановить. Так что, если звездная пара решит стать родителями, то к этому шагу супруги готовы: благо, ЭКО в помощь!

Вот только такой расклад в жизни знаменитого семейства кажется все менее реальным: вполне возможно, что сейчас певица занимается обустройством жизни Лизы и Гарри за границей, куда, по слухам, уехала с концами. Очевидно, что сейчас Алле Пугачевой Максиму Галкину* точно не до подгузников и пеленок – с двойняшками бы для начала разобраться!

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03.22 / Скандалы: Нары Гиппократа

15.07.22 / Скандалы: Точечный подход

10.07.20 / Мнение: Православные хотят отомстить Эрдогану неудачным образом

17.12.21 / Медики открыли новые симптомы штамма “Омикрон” COVID-19

24.09.20 / Лукашенко: «Новую конституцию примем в узком семейном кругу администрации президента»

13.05.22 / Le Figaro – президент Финляндии возложил на Россию ответственность за вступление его страны в НАТО

13.09.22 / Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили третью годовщину свадьбы

08.06.21 / В России запретят выдавать кредиты меньше миллиона рублей

15.09.22 / Драматичные моменты: Галибин огорошил неудобным вопросом об изгнанном из дома Райхельгаузе

26.12.21 / Как не заблудиться между помадами, лаками и тенями: советы по организации косметики, которые помогут еще и украсить интерьер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика