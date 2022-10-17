ЭКО в помощь: Пугачева и Галкин* готовы снова стать родителями

Звездная пара, несмотря на внушительную разницу в возрасте, решилась воспитывать двоих детей. Благо, Примадонна в свое время оказалась очень предусмотрительной – пошла на криоконсервацию яйцеклеток, что в будущем и позволило суррогатной матери выносить и родить Алле Пугачевой и Максиму Галкину* двух здоровых наследников – Лизу и Гарри.

Источники, на которых ссылается пресса, рассказали, что в 2013 году артистка обратилась в центр ЭКО, где медики провели процедуру и смогли сотворить из яйцеклеток звезды несколько качественных эмбрионов. Собственно, так супруга Максима Галкина* и стала матерью двойняшек, которым сейчас уже девять лет.

Поговаривают, что у Аллы Пугачевой еще остались неиспользованные эмбрионы – их она попросила заморозить и сохранить, видимо, на всякий случай. К слову, после разморозки биологические функции эмбрионов можно восстановить. Так что, если звездная пара решит стать родителями, то к этому шагу супруги готовы: благо, ЭКО в помощь!

Вот только такой расклад в жизни знаменитого семейства кажется все менее реальным: вполне возможно, что сейчас певица занимается обустройством жизни Лизы и Гарри за границей, куда, по слухам, уехала с концами. Очевидно, что сейчас Алле Пугачевой Максиму Галкину* точно не до подгузников и пеленок – с двойняшками бы для начала разобраться!

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022