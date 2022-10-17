 

Однопартийцы Лиз Трасс обсуждают возможную отставку премьера Великобритании

17.10.2022, 19:35, Разное
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Предстоящая неделя может стать решающей в карьере нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, пишет телеканал France24. Как говорится в репортаже, ряд однопартийцев замышляют сместить политика с должности из-за опасений, что на всеобщих выборах партия консерваторов потерпит крах. Решения правительства под руководством Трасс они считают чередой «ужасных историй».

В воскресенье Лиз Трасс не было видно по британскому телевидению. Вместо этого она вела кризисные переговоры со своим новым министром финансов Джереми Хантом после одной из самых бурных недель в политической истории Великобритании. Теперь Ханту приходится наводить порядок, настаивая на том, что премьер-министр останется на своей должности.

ДЖЕРЕМИ ХАНТ, министр финансов Великобритании: Действия говорят громче слов. Премьер-министр сменила министра финансов. Ещё больше политической нестабильности на самом верху вдобавок к очередной затяжной кампании за лидерство. Я думаю, что это последнее, чего действительно хотят люди.

Однако внутри консервативной партии много говорят о том, как убрать Лиз Трасс с Даунинг-стрит. Криспин Блант стал первым членом парламента от партии, открыто призывающим её уйти. Согласно поступившим сведениям, группы депутатов уже замышляют сместить премьер-министра, а одно из изданий предположило, что это может произойти в течение следующей недели. Критики говорят, что партия может потерпеть крах на всеобщих выборах, если Трасс останется на своём посту.
 

РОБЕРТ ХАЛФОН, член парламента от консервативной партии: Одна ужасная история сменялась другой. Речь идёт не только о снижении налогов для богатых, но и о сокращении пособий, сокращении государственных услуг. Даже сегодня мы узнаём о возможном введении оплаты парковки лицами, находящимися на длительном лечении, и инвалидами, которые ставят свои машины рядом с лечебными учреждениями. А это не то, чего хочет общественность.

В воскресном номере газеты The Sun Лизз Трасс заявила, что она прислушалась и всё поняла. «Мы не можем проложить путь к быстрорастущей экономике с низкими налогами, не поддерживая доверие рынков», — сказала она. Но, возможно, уже слишком поздно для того, чтобы Трасс смогла вернуть себе такую уверенность. Впереди неделя, которая может решить или сломать судьбу нового премьер-министра Великобритании.

Дата выхода в эфир 17 октября 2022 года.


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