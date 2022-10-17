 

Женщина с пустым ведром создала многокилометровый затор на трассе

17.10.2022, 19:33, Разное
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Пятикилометровый затор в обе стороны образовался на федеральной трассе М4 возле Геленджика.

По сообщениям очевидцев, автомобилисты как по команде остановили транспортные средства после перехода дороги пешеходом.

Первыми остановившимися в колонне стали большегрузные автомобили: один из них вёз в Сочи железорудные окатыши, другой – направлялся на Крымский мост. После остановки водители фур сообщили по цепочке другим участникам дорожного движения информацию о неминуемой опасности впереди. Это вынудило автомобилистов заглушить моторы. Колонна становилась всё длиннее, ликвидировать затор смог только экипаж ГИБДД.

После просмотра видео с камер фиксации нарушений выяснилось, что причиной инцидента послужила местная пенсионерка, переходившая дорогу предположительно с пустым ведром. Её личность установлена, с женщиной проведена профилактическая беседа.

– У меня с той стороны приусадебный участок, на котором нет воды, поэтому я набираю ведро дома, поливаю, а назад иду уже с пустым. Такой путь я повторяла много раз, но впервые вижу, чтобы из-за этого остановилось движение, – рассказала она.

Экипаж ГИБДД, способствовавший ликвидации затора, в конце дня попал в мелкое ДТП.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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