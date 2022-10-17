Тимати и Анастасия Решетова поздравили сына с третьим днем рождения: “Милый и задиристый улыбашка”

В это воскресенье сыну модели Анастасии Решетовой и рэпера Тимати исполнилось 3 года. По этому поводу звездные родители, которые расстались вскоре после рождения ребенка, поделились с подписчиками редкими фото малыша. Мама опубликовала серию трогательных кадров, а папа – новую фотосессию из детского сада.

Самые счастливые годы моей жизни начались 16 октября 2019 года, когда на свет появился ты, сынок! Ни для кого не секрет, что я всю жизнь о тебе мечтала и представляла тебя именно таким – милым и задиристым улыбашкой, с ушками эльфа, любовью к прекрасному и хорошим чувством юмора.

Все, что я пишу тебе здесь, я часто говорю тебе на ушко. Может, и это письмо ты когда-нибудь прочтешь, будучи более взрослым. Но все же надеюсь, что до социальных сетей твои ручки доберутся очень не скоро.

Сильно люблю тебя, моя кровинка! Всегда буду рядом и буду делать для тебя все лучшее, что от меня зависит!

Твой друг, Мама.

А Тимати обратился к наследнику коротко:

С днем рождения, сыночек! Папа всегда рядом.

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне 2019 года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым, также у него растет дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Полгода назад мать Тимати Симона Юнусова откровенно призналась, что к внучке она привязана больше, чем к внуку.

Ходили слухи, будто именно “свекровь” способствовала тому, что Тимати и Анастасия разошлись. Однако однажды, отвечая на вопросы интернет-пользователей, Симона высказалась о бывшей невестке в позитивном ключе.