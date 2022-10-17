Звезда “Короны” Эмма Коррин считает, что принцесса Диана была квир-персоной

26-летняя британская актриса Эмма Коррин, исполнившая в 4-м сезоне сериала “Корона” роль юной Леди Ди, дала интервью изданию The Sunday Times. Коррин, которая в прошлом году сменила свою гендерную идентичность и теперь просит применять к себе местоимение “они”, объяснила, почему Диана, ушедшая из жизни 25 лет назад, и по сей день пользуется уважением у представителей ЛГБТ-сообщества. Отметим, что при жизни принцесса всячески поддерживала его представителей, в том числе, активно занималась проблемой СПИДа.

Во многих отношениях Диана была такой странной; она была определенно “другой” в семье и всегда с радостью принимала “посторонних”, – сказала Коррин.

Кадр из сериала “Корона”

Также Коррин рассказала о своей реакции на то, что получила роль настолько легендарного персонажа.

Я одновременно почувствовала столько всего. Волнение, страх за роль и страх за то, как изменится моя жизнь. Но это было очень волнующе, – призналась актриса.

В 5-м сезоне “Короны” роль Дианы сыграет уже другая актриса — Элизабет Дебики. Первые кадры и официальный трейлер уже появились в сети, а премьера сериала состоится на Netflix в ноябре. Кстати, недавно шоураннеры проекта заявили, что в новом сезоне не покажут момент гибели Дианы.

Напомним, что принцесса Диана погибла в возрасте 36 лет 31 августа 1997 года в результате автомобильной катастрофы. Согласно официальной информации, водитель Анри Поль, перевозивший Диану, ее возлюбленного Доди Аль-Файеда и телохранителя Тревора Рис-Джонса, был нетрезв и превысил скорость, пытаясь уйти от преследовавших машину папарацци, но не справился с управлением. Они разбились в парижском тоннеле Пон-де-Альма.

Кадр из сериала “Корона”