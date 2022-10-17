Мнение: Энергокризис и пропаганда во Франции, отключение энергоблока в Чехии и кто построит Саудовскую АЭС

1. Французские политики начали открыто жаловаться на США, которые продают в Европу свой сжиженный газ втридорога, вместо того чтобы помочь «союзникам». На эту тему уже высказались президент Макрон и министр экономики Брюно Ле Мэр (ссылка). Но с чего это французские политики вдруг так осмелели? Похоже, просто не осталось выбора, так как внутренняя ситуация во Франции слишком сильно накалена. Вот что сообщают местные жители (ссылка):

Из беседы с родственниками во Франции.

«Такой пропаганды, какая сейчас идёт во французских медиа, я даже при Брежневе не помню». Запорожскую АЭС всё ещё обстреливает Россия, Крымский мост подорвали, конечно же, Русские. И новый вариант «взрывающихся кондиционеров»: Донецк бомбят русские войска.

Обстановка на бензоколонках напоминает Россию начала 90-х: отстоять за бензином очередь всего лишь в час — это очень хороший результат. По некоторым данным не работают 4000 из 13000 точек заправки. Преимущественно в северной части Франции, более урбанизированной. Бастуют рабочие нефтеперерабатывающих комбинатов, требующие повышения зарплат.

Электричество резко дорожает, несмотря на то что во Франции мощная атомная энергетика: во-первых, половина ядерных реакторов остановлена на профилактику; во-вторых, европейская директива удесятеряет цену электричества от его себестоимости. Не может ведь одна страна иметь какое-либо преимущество. Евросолидарность.

Издержки перевозчиков и производителей переходят в цены на продукты. Суповая говядина, к примеру, подорожала с 9 до 14 евро за килограмм. Многие сыры стали не по карману. Те, кто пожил в СССР и в России 90-х, не пугаются, но для многих смена питания будет непривычной.

2. Массовое отключение атомных реакторов, в которых в прошлом году нашли неисправности, и вправду подкосило французскую энергетику в самый неподходящий момент. А на днях выяснилось, что проблема с АЭС возникла и в Чехии (ссылка):



В субботу было произведено внеплановое отключение от сети второго энергоблока АЭС “Дукованы”, расположенной на юго-востоке Чехии, сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

“Энергетики сегодня внепланово отключили второй энергоблок АЭС “Дукованы”, обнаружив нестандартные параметры при измерении одной из вспомогательных систем. Причиной отключения является неисправность главного запорного клапана. Продолжительность ремонтных работ будет определена после того, как блок остынет и будет проведен контроль указанного оборудования”, – сказал Бездек.

Ещё даже не началась зима, а к европейцам уже прилетают чёрные лебеди – непредвиденные проблемы, которые следовало предвидеть и подготовиться к ним заранее.

Атомная энергетика в Европе десятилетиями недофинансировалась, её всячески гнобили зелёные. Едва ли разумно ожидать, что захиревшие АЭС выдержат повышенные нагрузки и спасут Европу от дефицита газа и нефти.

3. В Саудовской Аравии объявили о планах строительства первой в королевстве АЭС. Росатом подаёт заявку на участие в конкурсе (ссылка). Вероятность того, что Росатом в этом конкурсе победит – весьма велика. Сейчас мало кто в мире способен строить АЭС на экспорт.

США с Саудовской Аравией ведут себя по-скотски: американцы собираются прекратить экспортировать туда оружие и даже хотят вывести свои войска. Вряд ли они помогут арабам со стройкой АЭС (Израиль, как главный союзник США на Ближнем Востоке, явно будет против появления на карте ещё одной арабской страны с ядерными технологиями).

Строительство АЭС – это проект на долгие годы. А потом ведь АЭС надо ещё и обслуживать, и потому ссориться со страной-поставщиком ядерных услуг крайне нежелательно. Если Росатом в какой-то стране строит АЭС, то это важный признак того, что наши отношения с этой страной весьма близкие и крепкие.

Впрочем, для России сейчас ключевой союзник в регионе Персидского залива – это Иран, традиционно находящийся в скверных отношениях с Саудовской Аравией. Однако это не мешает нам полноценно взаимодействовать с саудитами в рамках формата ОПЕК+ по вопросам регулирования добычи нефти. Мы вполне можем расширить наше взаимодействие и на вопросы энергетики в целом.