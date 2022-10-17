 

Орехи и семена влияют на риск преждевременной смерти

17.10.2022, 19:06, Разное
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Ученые из Финляндии в рамках исследования выяснили, что употребление орехов и семян помогает снизить риск преждевременной смерти в несколько раз. Все дело в жирных кислотах омега-6, которые содержат данные продукты.

Полезные вещества поддерживают и улучшают здоровье сердца. Жирные кислоты также влияют на уровень холестерина в крови. Так как кислоты «заставляют» вырабатывать противовоспалительные соединения.

Подчеркивается, что исследовательские работы проводились в течение нескольких десятков лет. В результате было установлено, что высокий уровень линолевой кислоты, распространенной омега-6, привел к снижению риска преждевременной смерти на 43%, если сравнивать с мужчинами, у которых был самый низкий уровень.


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