Мнение: Письмо: “Поле черное и делать ничего нельзя”

Я бы сказала, что главный вопрос в письмах про закончившиеся отношения: “Где были щипцы?”

Я вижу, что многие авторы писем стараются избежать щипцов, но не могут.

И хотя у меня много других тем анонсировано, и про имидж, и про обиду, давайте все-таки разберем это письмо и попробуем сформулировать, как отличить щипцы от инициатив в КП.

purpur1988

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо большое Вам за ваш блог! Начала читать его 3 года назад, прошла тест и курс по ресурсам, благодаря блогу мне удалось закончить слив, восстановить себя после него, улучшились отношения с родителями, с ребёнком, продвинулась в работе, выросли доходы.

Буду рада, если недавняя история подойдёт на разбор в evolutiolab.

Мне 34, два образования, есть квартира (подарена родителями), две машины (кроссовер и гонка). Здоровье и внешность нормальные для возраста, много занимаюсь спортом и слежу за питанием (связано с проф. деятельностью), хожу к косметологу и в салоны раз в месяц. Дочке 9 лет, ее очень люблю, воспитываем совместно с бывшим мужем, в разводе довольно давно, отношения хорошие.

Я МС по единоборству, несколько лет была в составе сборной России, ещё влюблена в автомобили и гонки, в общем, из-за таких традиционно мужских занятий постоянно вращаюсь в компаниях мужчин, причём часто молодых.

Так мы и познакомились с Егором – он мне как-то написал в инсте про машину, я что-то пошутила, он посмеялся, подписался и стал периодически отвечать на истории.

Про Егора – ему 22, не учится, бросил, работает с машинами, работа пыльная, но достойно оплачиваемая, зарабатывает по итогу выше среднего и не меньше меня. Есть машина, которую он обожает и вкладывает кучу денег, квартира, так же подаренная родителями, классно все у него, в общем, только имидж странный он поддерживает. Он худенький, на лицо еще более юный чем есть, среднего роста, часто одевается во что-то эпатажное, то шубу, то костюм из начала 2000х с барсеткой, то кепку дедовскую и усы не побреет, ну и разговаривает часто нарочито кривляясь, говорит так ему легче жить.

(Возраст юный, имидж подростковый, это значит, что разница в 12 лет выглядит со стороны парня очень большой. То есть с самого начала истории мы видим большой разрыв в ОЗ. Люди с реалистичной самооценкой даже не рассматривают такие стартовые условия. А что с самооценкой у автора? Проанализируйте ее самопрезетацию выше)

Из автотусовки я к тому времени хорошо общалась с несколькими парнями примерно его возраста, и у меня из-за этого появился имидж этакой «Милфы на гонке»

Общались с ними по-дружески, в основном, иногда легкий флирт, заботилась о них в рамках разумного – свозить на мероприятие или погонять вместе, познакомить с гонщиками, привезти сувенир из путешествия, собрать компанию у себя дома, угостить.

(Автор считает, что имидж в тусовке у нее был привлекательный, но даже папики – плохой имидж, а тем более мамки. Это заведомо имидж кормушки. Как думаете, почему автору кажется, что такой имидж – секси?)

Егор сначала просто на мемы смайлики слал, потом уже что-то вроде подкатов, что мол, вот бы и мне такую mommy как твоим парням. После месяца-полутора общения встретились вживую, покатались на моей гонке, пообщались. Мне он тогда почти дитем показался, рассказывал про своих родителей, про обиды на отца, на знакомых, на бывшую, про то как его добротой пользуются. Я тогда так поняла, что ему нужен друг какой-то который его послушает, ну а мне было не в напряг (колпачок бедняши надела видимо).

(Вот здесь интересный момент. Выглядит так, будто у автора фокус на интересах парня. Он хочет мамку, ему нужен друг. На самом деле здесь уже видно щипцы автора и ее стремление подобраться к парню поближе. Опишите где)

Потом начал писать: когда следующая встреча, я скучаю. Виделись редко, я в делах- дочка, школа, работа, тренировки, друзья, и с остальными ребятам увидеться. Особенно с одним из них сдружились, Алексеем, тоже молодым, а потом и стали встречаться, как парень с девушкой, познакомил с друзьями, с мамой.

А Егор писал мне после наших встреч (успели раза три встретиться):

«Это странно, я такого не ощущал не разу. Ты вот пела мне сегодня а я смотрел на тебя и пошевелится не мог. До сих пор под впечатлением». Песню мою попросил скачать (у меня есть написаная мной песня).

(Когда вы поете свою песню, читаете свои стихи, показываете свои картины, человек вынужден положительно реагировать. Само ваше стремление поделиться персонально своим творчеством с малознакомым человеком – уже щипцы. Почему так, как думаете?)

Подарки мне дарил, хотя я говорила не надо, мы вроде так мало знакомы, но и мне в ответ хотелось тоже что-то такое сделать хорошее для него, я его угощала пару раз тортом, и потом на 23 февраля подарок ему привезла, он вроде был тронут).

А потом очередную встречу он откладывает, а его бывшая подписывается на меня, и я догадываюсь, что она уже не бывшая) Так и оказалось.

В это время общение почти прекратилось, девушка ревновала и просила меня заблокировать, я спокойно отнеслась, девушка есть девушка, я чувствовала себя скорее другом, сама не писала.

(Здесь где колпачок на нем и его девушке? Колпачок на партнере и корона на вас обеспечивают вас щипцами)

Прошло примерно полгода и мы увиделись летом на автомероприятии, он там был по работе, я со своей молодежной компанией, привет-как дела-все хорошо, а через несколько дней он мне пишет на сторис со мной, что хочет меня. Я отвечаю «расхочивай обратно, тебе нельзя», а ещё через несколько дней: все, я расстался и Машу выгнал, она меня задолбала (она жила с ним и за его счёт), и что хочет увидеться, я – приезжай, чай попьём.

(Обратите внимание, что она отвечает на наглый подкат. Из-за разницы в возрасте она ведет себя как джигит с красавицей. Гендерный перевертыш в данном случае – признак большого дисбаланса. Почему автор этого не видит?)

Так и стали снова общаться, кататься на моей машине, гулять, я рассказывала ему про город (он родом из соседнего, поменьше), историю, архитектуру, ему нравилось. Сам говорил про себя много, про детство, про то чем занимался, как в лагерь ездил, про родителей, как машину строит, про работу, мне было тоже интересно с ним.

(Она ему про архитектуру, он ей про себя. Где тут щипцы?)

После встреч писал: «Спасибо! ради таких моментов и стоит жить! Вечность тебя готов слушать. Очень редко такое бывает что не хочу чтобы вечер заканчивался». «Все лежу и думаю какой вечер клёвый прям, так легко с тобой говорить. Спасибо что ты есть». Я смущалась, и говорила, что мне тоже с ним интересно.

(Он кидал небольшие шарики в ответ на ее щипцы, она смущалась и воспринимала это как его шаги. Что ее сбивало с толку?)

После одной такой встречи, спонтанной, когда он меня свозил уже сам в свой город и мне его показал, я поняла что мне тоже не хотелось впервые чтобы этот вечер заканчивался, я ему тоже сказала об этом.

(У нее очень плохая рефлексия, она не видит роста его СЗ и своей наступательной позиции в отношениях, поэтому радует его признанием. А он-то видит и СЗ свою, и ее паровоз)

Один раз после того как покатались, обсуждали фильмы и он позвал к себе смотреть кино, посмотрели, да и уснули у него же. Он утром: могу теперь всем говорить что я с тобой спал?) Посмеялись)

Вообще писал часто что-то про «хочу тебя», но в целом встречи шли в таком больше романтическом ключе, мне очень нравилось, было чувство что все как-то правильно, легко идёт, ничего торопить не хотелось.

(Он смеется над идеей спать вместе, а она снисходительно не хочет торопить, как будто все от нее зависит)

Стала часто оставаться у него, смотрели кино, постепенно стал меня трогать, я его тоже гладила, делала массаж, без всякого подтекста, просто нравилось его касаться и нравилось как он тянется ко мне: балдеет и даёт руку: вот тут еще, и пальчики, и вот тут, сам меня гладил, уши целовал когда кино смотрели, зарывался в волосы, курили электронку одну губы к губам. Я влюблялась и мне казалось, что он тоже. Даже пару раз написал мне что мол, все, я влюбился, в малышку одну, ночует у меня она, без неё вообще не то. И что я с ним что-то сделала и он теперь не ворчит как дед, а я отвечала, что он мне и дедом нравится. Мне хотелось его радовать и делать что-то для него)

(Ей кажется, что ему не очевидно с самого начала, что она тянет его в отношения. Вот чем плоха корона равенства, она не видит, как выглядит их дружба: она бегает за ним, а он оттягивает момент близости как может)

С Алексеем я тогда отношения романтические уже завершила, предложила остаться друзьями.

(В тех отношениях тоже корона и ЗВ. Откуда вывод, ясно?)

И в одну из таких ночей с Егором поцелуями ушей все не закончилось и мы поцеловались уже по настоящему, в губы, минут на 5, и его затрясло, сказал, прости, я волнуюсь очень.

И после этого написал мне днём длинный текст.

«Мне важно знать серьезно ли тебе интересно со мной. Как я понял я тебе нравлюсь хотя мне это тяжело понимать ибо я себя не люблю и считаю что я еблан какой то. Ну тоесть ты вчера говорила о парне красивом молодом с которым у вас что то было но интересов небыло иии вы перестали общаться и с другими ребятами ты перестала общаться по иным причинам мне не до конца ведомым, я просто не расспрашивал. Так вот к чему я все. Я люблю много переживать и много думать . Мне очень нравится время с тобой проводить мне так хорошо с кем то вдвоём небыло, в плане обычного общения и времяпрепровождения – это прекрасно, мы постоянно болтаем меня это не напрягает. Иногда я много говорю но если сильно заебываю ты говори)). Катаемся с тобой и я в большом удивлении что тебе тоже нравится много чего простого, природа культура это к примеру о фильме про Самураев это прекрасно это очень красиво, вчера мы за город ездили ну прям как в сказке и фильм крутой смотрели и это по настоящему простые эмоции, такое чистое ощущение это очень круто. Меня это очень воодушевляет и мне очень бы не хотелось вдруг прекратить общение. Я люблю предистории но вопрос в том что правда ли тебе интересно или ты просто хочешь меня и для тебя это все так. Это верно странно такое слышать от меня. Но мы даже поцеловались вчера и я очень разволновался потому что это все важно для меня. Мне тоже очень хочется но это отличное дополнение к прекрасным моментам которые мы проводим вместе»

Тогда я подумала что либо он просто сильно заморачивается, и хочет гарантий, либо не хочет дальнейшего развития. Какие-то сомнения у него в общем.

(Письмо очень простое, не понять его можно только под большой короной. Парень спрашивает, ее только секс с ним интересует или общаться нравиться тоже? Учитывая, что секса у них пока нет несмотря на ее ночевки рядом, а общение есть, он прямолинейно предлагает ей просто дружить)

Говорю дааа, ты мне действительно нравишься, и что общение прекращалось по разным причинам и у меня нет такого, что я отбираю там кого-то и сплю, потом сбегаю, я ж не суперзвезда, просто с кем-то сходишься с кем-то расходишься, жизнь. И вообще мы вполне можем остаться в том же формате- просто смотреть кино, кататься и общаться. Тогда я действительно готова была на это и думаю смогла бы свернуть к дружбе.

(Она ему поясняет, что не суперзвезда, как будто он ее считает звездой, а не голодной теткой)

Он: Нет нет! Мне вчера все очень понравилось! Я разволновался как в первый раз но в этом что то есть. Я все испортил. Я сказала что ничего он не испортил, все классно, мы продолжили встречаться. Пишет: сладенькая моя, когда мы едем кататься, смотреть кино и объедаться? Отвечаю: господи, ты что, идеальный?) И сама так и думаю, господи, что за парень чудесный!

(Ее в восторг любая ерунда приводит и она щедро его засыпает комплиментами)

За три таких ночёвки постепенно дошло и до секса, он был и возбуждён и волновался, снова его трясло, но все получилось. Через пару дней был ещё раз, и уже волнения как будто не было, все прошло нормально. (Я очень боюсь быть дояркой, но видимо была, если все так вышло.)

(Откуда доярки взяли, что мужчин трясет от желания, а не наоборот? Отсюда это фирменное снисходительное отношение к бедняше, который сам себя не помнит от страсти и волнения)

Через несколько дней я уехала на неделю в другой город, два дня переписки и потом все. Чувствую что он пропал. Пишу просто как дела, он отвечает что он в депрессии, лежит дома, бухает три дня, мол весь загнался, заморочился, а поделиться не с кем. Сказала можно со мной, проигнорировал, значит думаю это со мной что-то не так.

(На пятый день до Зоркого Взгляда дошло, что его добыче след простыл)

Но уверенности не было (рыбья «интуиция», чтоб ее), решила пока просто общаться, сообщения типа «эгегей, не падай духом», предложила сгонять на природу когда приеду, мы же собирались ещё тогда, он вроде оживился, поддержал. По приезду он начал избегать меня, меня начало шатать и я сказала что мол, сердце мое старое пощади и скажи что не так то. На что он ответил, что проблема, сексом заниматься могу только по любви, а чувств как к девушке ко мне нет. Есть только как к человеку и вообще ему плохо (видимо мои щипцы и его внутренние его действительно доконали)

(Намеков ни тонких, ни толстых она не понимала, пришлось сказать прямо)

Я уже чувствовала что так и будет, но расстроилась конечно: ну ё-моё, Егор, я же предлагала оставить все в дружеском формате! А теперь и тебе стремно и мне стремно, как будто изнасиловала тебя (скалка?), но хорошо что сказал сейчас, позже было бы хуже. И мне секс без любви тоже не нужен, да и в нашем общении он был не самым важным для меня.

(Строго говоря, это и правда было похоже на изнасилование)

И все, не писала ему больше, в любви не признавалась, отписалась в инсте, чтобы ищейку не врубить, он ответил как-то мне на историю что-то нейтральное, но там был не вопрос, я и не ответила. Отписался.

Прошла неделя, я грущу, часто вспоминаю его и мне его не хватает, но думаю, что поле чёрное и делать ничего нельзя. Занимаюсь ресурсами- имиджем, работой, учусь, читаю ваши статьи.

Понимаю, что видимо я спутала человеческий интерес и романтический и начала тянуть, и сама все убила щипцами, задоила возможно, хотя старалась быть внимательной к этому, а может не удалось компенсировать возрастной мезальянс или разница физическая его оттолкнула (я крепкая, не толстая, но накачанная, ростом выше среднего)

Помогите пожалуйста увидеть свои щипцы и баги, очень хочется эволюционировать.

Спасибо.