 

Мнение: Москва. План выполнен

17.10.2022, 18:57, Разное
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Собянин заявил, что Москва план по мобилизации выполнила. «Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — сообщил мэр.

Такое впечатление, что в переводе сказанное Собяниным звучит: «А теперь выкручивайтесь сами». И адресовано его послание в первую очередь военным, которые завалили мобилизацию в первые же дни, отчего вся тяжесть административных решений была переложена на губернаторов.

Источник: Эль Мюрид


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