Понадобятся только пищевые красители и ватные палочки: делаем стейн для губ из простых кухонных ингредиентов

Стейн для губ – это суперстойкое средство для макияжа. В нем содержится большая концентрация пигментирующих средств, за счет чего цвет буквально впитывается в кожу и придает губам естественную яркость надолго. При этом кажется, будто бы губы и вовсе не накрашены. Причем такое средство вполне можно сделать самостоятельно.

Стейн своими руками

Чтобы сделать стейн, вам понадобится обычный пищевой краситель. Подберите оттенок, который соответствует естественному цвету губ: малиновый, вишневый, красный и так далее. Главное, чтобы вам нравилось.

В небольшой емкости разведите краситель с водой. Пропорции выбирайте согласно инструкции или наугад. Важно, чтобы цвет жидкости был насыщенным. Если краситель жидкий, его желательно разбавить с водой примерно пополам.

Когда все будет готово, просто возьмите ватную палочку и аккуратно нанесите жидкость на губы. Будьте аккуратны, чтобы не выйти за контур. Когда краситель высохнет, просто удалите остатки при помощи салфетки и покройте губи питательным бальзамом или прозрачным блеском.

Для того чтобы цвет был ярче и держался дольше, нужно предварительно подготовить губы. Накануне нужно удалить ороговевшие частички кожи при помощи скраба. Также это можно сделать обычной зубной щеткой.