Гламурный, винтажный и «невидимка»: примеры макияжей, которые идеально подойдут для праздничного образа

Макияж – одна из ключевых составляющих эффектного праздничного образа. Пожалуй по важности она не уступает даже наряду. Если вы хотите быть королевой торжественного мероприятия, обратите внимание на примеры самых актуальных трендов макияжа этого сезона.

Невидимый макияж

В последнее время ключевой тенденцией в мире красоты и моды стала естественность. Поэтому, если вы не знаете, какой макияж сделать к празднику, выбирайте нюдовый. Суть в том, чтобы создать видимость, как будто вы вообще без макияжа. То есть не используются никакие яркие цвета. Самое главное – это идеальная сияющая кожа. Важно скрыть все возможные недостатки (высыпания, темные круги под глазами, пигментацию и так далее), но при этом сохранить естественный цвет кожи без эффекта маски. Глаза можно оттенить легкими коричневыми тенями или ограничиться тушью. Губы можно покрыть прозрачным бальзамом или придать им слегка розовый оттенок. Также допускается легкое контурирование и едва заметный румянец.

Дымчатые глаза

Дымчатый макияж (также известный как “смоки-айс”) – это всегда выигрышный вариант, который вот уже несколько лет остается актуальным. Правильно выполненный макияж выгодно подчеркнет ваши глаза, сделает их визуально больше, придаст взгляду оттенок загадочности и томности. А самое главное – он подходит практически под любой образ.

Классический дымчатый макияж выполняется при помощи черных теней. Но, в принципе, вы можете сделать более нежный вариант, используя шоколадную цветовую гамму. Также можно добавить другие оттенки, соответствующие общему цветовому решению вашего образа (зеленый, синий, красный и так далее). Дымчатый макияж можно делать даже с тенями цвета “металлик”.

Глиттер-макияж

Если вы хотите выглядеть по-настоящему празднично, отдавайте предпочтение блестящим теням насыщенных оттенков. Либо сделайте акцент на яркой сверкающей помаде. Главное, чтобы была выделена какая-то одна зона. Хотя, в некоторых случаях допустим акцент одновременно и на глазах, и на губах (например, если это какая-то карнавальная или ночная вечеринка).

Важно, чтобы цвета декоративной косметики сочетались с цветом одежды. Не обязательно, чтобы это были одинаковые оттенки. Просто запомните, что должна быть соответствующая гамма. При теплых оттенках одежды макияж должен быть теплым. А при холодных – холодным.

Ретро-макияж

Если вы хотите выглядеть эффектно и оригинально, обратитесь к ретро-стилю, который давно вышел из моды. Для него характерны эффектные черные стрелки, которые придают глазам соблазнительную кошачью форму. Также обязательным атрибутом являются накладные кукольные ресницы, сильно удлиненные по уголкам. В качестве дополнительного яркого акцента используйте блестки или стразы на веках. Что касается губ, то они тоже должны быть яркими. В классическом варианте – насыщенно-красными. Также можно использовать малиновые, вишневые и прочие броские оттенки помады.

Гламурный макияж

Если вы хотите произвести настоящий фурор и стать королевой вечеринки, сделайте потрясающий гламурный макияж. Начать нужно с выравнивания тона кожи – он должен быть идеальным. Далее вооружитесь румянами и хайлайтером и приступайте к контурированию. Черты лица должны быть четкими, выразительными. Особый упор делается на выделение скул.

Теперь переходите к макияжу глаз. Предпочтительно использовать тени насыщенных шоколадных, бордовых или синих оттенков. Внутренние уголки выделите белым перламутром, а потом сделайте аккуратные, но эффектные черные стрелки.

Особое внимание нужно уделить губам. Будет недостаточно просто покрыть их помадой или блеском. Визажисты рекомендуют сделать эффект омбре, когда цвет плавно переходит от насыщенного к светлому.