Дети Юрия Стоянова не общаются с артистом из-за его предательства

В Сети рассказали о семейных отношениях 65-летнего Юрия Стоянова. Как оказалось, из-за предательства, дети артиста, которым достались таланты отца, отказались общаться с ним.

Юрий Стоянов в свои 65 лет достиг огромных успехов, сыграв много ролей в театре и кино. Особенно его прославил совместный проект «Городок», юмористическая программа, которую он создавал вместе с Ильей Олейниковым. После смерти партнера по шоу он продолжил его на YouTube, однако ни «100янов», ни «Чисто поржать» уже не имели аналогичного успеха. Не добился успеха актер, как оказалось, и на семейном поприще. Так, его дети отказались общаться с отцом, избегая его.

Причиной этому они называют предательство Юрия Стоянова, ведь он ушел от первой жены, их матери после пяти лет брака. Искусствовед Ольга Синельченко родила ему двух сыновей Николая и Алексея, которым сейчас соответственно 44 и 42 года. Со второй супругой Мариной Венской юморист прожил двенадцать лет, после чего женился на Елене Стояновой. В третьем браке у артиста появилась дочь Екатерина, в настоящее время девушке уже девятнадцать лет.

Первый брак Юрия Стоянова закончился скандалом из-за измен селебрити. Жена не смогла простить ему роман на стороне, кроме того, как сообщают СМИ, и сам актер не очень стремился загладить вину. Однако дети все же некоторое время общались с ним, однако было это благодаря любящему деду, отцу Стоянова. Он инициировал встречи детей с папой, но в1993 году Николай Георгиевич скончался. Вместе с этим закончилось и общение Юрия Стоянова с сыновьями.

После того, как Ольга Синельченко вышла замуж во второй раз, Николай и Алексей не пожелали оставаться далее на фамилии отца, сменив документы на фамилию отчима. При этом им достались таланты матери и отца, оба нашли свое призвание на телевидении. Однако рассказывать своим коллегам о родстве с народным артистом Российской Федерации они не стремятся. Они до сих пор не смогли простить предательство отца, который не только развелся с их матерью, но и не особо поддерживал отношения с детьми.