Мнение: О досрочном завершении частичной мобилизации… Ура?



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Ну, вот и началось!

Даже обещанных гарантом двух недель не понадобилось. Ещё пару дней назад продолжалась тотальная «охота» на потенциальных мобилизованных — с полицией и ЖКХ, — а теперь… Сотни, тысячи матерей, жён, подруг и проч. выдыхают. Частичная мобилизация полностью завершена с 14:00 мск.

Правда… пока в отдельно взятой столице. О чём и объявил московский мэр Сергей Собянин. По его словам, пункты сбора мобилизованных закрываются, разосланные повестки прекращают своё действие. «Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию», — добавил градоначальник. И сообщил, что «план выполнен».

Айтишники и хипстеры и баристы и мерчендайзеры начинают паковать чемоданы, чтобы вернуться в Москву после недолгой турпоездки на бархатный сезон по Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Армении, Грузии, Турции. А тем временем в соцсетях уже появились первые фото и видео с мобилизационных пунктов, созданных меньше месяца назад, где всем явившимся с повестками сообщают, что они могут идти домой. На лицах услышавших это объявление можно увидеть самые разные эмоции, кроме одной. Ни у кого нет разочарования от того, что не получилось «исполнить патриотический долг». То есть, Сергей Собянин очень точно попал в сегодняшние настроения общества.

И сделал это очень грамотно. Предварительно почти целиком исчезнув из информационного поля дней на десять. Да и до того в мобилизационной повестке роль столичного мэра была больше хозяйственной, чем мобилизующей. Проверить условия размещения призывников. Посетить центр помощи семьям мобилизованных. Объявить о дополнительных ежемесячных выплатах и упростить их получения. Разобраться с ошибками при рассылке повесток. Этакий «заботливый отец», и совсем за кадром осталось то, что комиссии по мобилизации возглавляет, в общем-то, не главный военком, а глава региона. Который и подписывает списки мобилизованных…

А теперь, объявив досрочно и громко о завершении мобилизационных мероприятий, Сергей Собянин ещё и сместился в сторону «доброго царя».

Зачем это ему?

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