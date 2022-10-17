 

“Мне так его жаль”: осужденная за секс-торговлю Гилейн Максвелл высказалась в поддержку принца Эндрю

17.10.2022, 18:03, Разное
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На днях печально известная сообщница предпринимателя Джеффри Эпштейна, осужденного за насилие, в том числе, в отношении несовершеннолетних, Гилейн Максвелл, которая сейчас отбывает тюремный срок за торговлю людьми, дала редкое интервью каналу CBS. 

Женщина понимает, почему принц Эндрю отрицает какую-либо связь с ней, а также с самим Эпштейном, а также очень сожалеет, что за эту дружбу герцогу Йоркскому пришлось поплатиться собственной репутацией. Отметим, что Гилейн знакома с Эндрю еще со времен учебы в Оксфорде в 80-х.

Мне так его жаль. Я признаю, что эта дружба не могла выдержать моего тюремного заключения. Я слежу за тем, что с ним происходит. Ему приходится платить большую цену за связь со мной. Я считаю его дорогим другом и до сих пор хорошо к нему отношусь, – сказала она.

Вирджиния Джуффре (предполагаемая жертва), принц Эндрю и Гилейн Максвелл

Также Максвелл призналась, что сожалеет о делах, которые вела с Эпштейном. По словам женщины, в глазах общественности они превратили ее в “злую диснеевскую ведьму”.

Встреча с ним была величайшей ошибкой в моей жизни. И, очевидно, если бы я могла сегодня вернуться в то время, я бы сделала другой выбор.  

В декабре 2021 года Гилейн Максвелл признали виновной в торговле людьми и содействии сексуальному насилию над несколькими несовершеннолетними девушками в период с 1994 по 2004 год. Женщина была приговорена к 20-ти годам заключения. Джеффри Эпштейн же был найдем мертвым в камере предварительного заключения в 2019-м. Он умер при загадочных обстоятельствах, однако официальной причиной считается самоубийство.

Напомним, что дружба с Джеффри Эпштейном и Гилейн Максвелл полностью уничтожила репутацию принца Эндрю. Его обвинили в сексуальном насилии, и в начале этого года он был вынужден выплатить миллионы фунтов одной из своих предполагаемых жертв — Вирджинии Джуффре. Женщина утверждала, что Эндрю изнасиловал ее несколько раз, первый из которых имел место, когда девушке было всего 17 лет — тогда герцогу ее “продал” тот самый Джеффри Эпштейн. 


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