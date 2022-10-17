Эзре Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы за кражу со взломом – он отрицает все обвинения

Сегодня утром (по американскому времени) в Верховном суде Вермонта состоялось предварительное слушание по делу Эзры Миллера. Актер подключился к заседанию по видеосвязи. Ему предъявили обвинение во взломе дома в Стэмфорде, штат Вирджиния, которое произошло 1 мая, и краже нескольких бутылок с алкоголем. Основанием для обвинения стало расследование местной полиции, показания соседей и изучение записей с камер наблюдения.

В обвинении указано, что общая стоимость украденных предметов составляет менее 900 долларов. При этом за кражу со взломом предусмотрено максимальное наказание в виде 26 лет лишения свободы и максимальный штраф в размере 1000 долларов.

Во время заседания Миллер не признал себя виновным, но согласился не вступать в контакт с домовладельцем. В случае, если ему вынесут обвинительный приговор, звезда “Флэша” может получить реальный тюремный срок.

Последние два года имя Эзры Миллера то и дело мелькает в скандальной хронике. Помимо кражи со взломом были дебош, учиненный в конце марта на Гавайях, обвинения в совращении несовершеннолетней и многое другое. Все это отразилось не только на репутации актера, но и на его карьере. В апреле руководство студии Warner Bros., посовещавшись, приняло решение приостановить работу над всеми проектами с участием Миллера и пересмотреть сотрудничество с актером в будущем. А один из фильмов, который так ждет публика, новый “Флэш” с Миллером в главной роли, оказался даже под угрозой отмены.

Только в августе Эзра публично покаялся в содеянном и пообещал отправиться на лечение, а также встретился с руководителями Warner Bros., чтобы обсудить дальнейшую судьбу своего героя в кинокомиксе, на создание которого было затрачено в 200 миллионов долларов.