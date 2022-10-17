 

Ты, Катька, всё же подумай – Личное мнение

17.10.2022, 17:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Разведённая Екатерина Варнава получила от своего бывшего Хрусталёва предложение, перед которым трудно устоять. Да и не нужно:


Фото: Соцсети

— Родишь ребенка, я буду тебя содержать, а ты будешь отдавать себя, — предложил Хрусталёв.
— Митька хочет, чтобы я ему ребенка родила, — объяснила Катька.
— Неплохой вариант. Ну а что, давай попробуем еще раз? А чего нет?

И действительно — а чего нет-то?

Варнаве идея Хрусталёва почему-то не зашла. Ну, да — он женат пока, но старая любовь иногда способна творить чудеса.

Да и расстались-то из-за ерунды какой-то!

«Мы с ним очень ждали встречи. И вот в процессе я заснула. Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс оказывается не закончился. Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам… Но, может, это тоже сыграло свою роль», — вспоминает Варнава.

Ну, вот — даже сама не знаешь, чего разбежались! Так не пора ли вернуть былое?

Варнаве уже 37, кажется. Хороша она на фотографиях с фильтрами. Митька тоже не мальчик. Хороший и харизматичный парень, занимаются одним делом. Опыт совместных отношений был, знают друг друга.

Так тоже бывает — в новых отношениях люди насмотрятся и понимают, что в прошлых было всё-таки лучше. Не ценили, не с чем было сравнить. Вон, Лопес и Аффлек нагулялись и какую свадьбу закатили два раза.

Для Екатерины Хрусталёв очевидно хороший вариант. Можно даже сказать, что лучший из возможных. Зарабатывает. Смешной. Катьку ценит.

Зря ты, Екатерина, кочевряжишься. Или до 50 надумала прыгать и искать принца?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.21 / Когда на Олимпийских играх в Токио побеждает россиянин где-то на небесах улыбается Петр Ильич Чайковский

05.03.21 / COVID-19: Нет возврата к нормальному. Звучит хорошо, правда?

14.09.22 / Мнение: Бывает ли ответственность без вины?

09.10.20 / Бразильский чудотворец – экстрасенсорный хирург Ариго

18.02.21 / Мосгорсуд обязал ФБК возместить ВГТРК бюджетные деньги, выделенные на расследование против Фонда

27.03.22 / Пит Дэвидсон сделал неожиданну татуировку в честь Ким Кардашьян

04.12.21 / Ученые рассказали о способности коронавируса “программировать” иммунную систему человека

11.06.22 / С начала марта в России открыто больше 1000 вакансий машинисток

28.04.22 / В РФ приостановят сборку Renault Duster, Arkana и Kaptur

13.10.22 / В Подмосковье сгорел мебельный цех

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика