Ты, Катька, всё же подумай – Личное мнение

Разведённая Екатерина Варнава получила от своего бывшего Хрусталёва предложение, перед которым трудно устоять. Да и не нужно:



Фото: Соцсети

— Родишь ребенка, я буду тебя содержать, а ты будешь отдавать себя, — предложил Хрусталёв.

— Митька хочет, чтобы я ему ребенка родила, — объяснила Катька.

— Неплохой вариант. Ну а что, давай попробуем еще раз? А чего нет?

И действительно — а чего нет-то?

Варнаве идея Хрусталёва почему-то не зашла. Ну, да — он женат пока, но старая любовь иногда способна творить чудеса.

Да и расстались-то из-за ерунды какой-то!

«Мы с ним очень ждали встречи. И вот в процессе я заснула. Это продолжалось несколько минут. Потом я внезапно проснулась, а процесс оказывается не закончился. Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам… Но, может, это тоже сыграло свою роль», — вспоминает Варнава.

Ну, вот — даже сама не знаешь, чего разбежались! Так не пора ли вернуть былое?

Варнаве уже 37, кажется. Хороша она на фотографиях с фильтрами. Митька тоже не мальчик. Хороший и харизматичный парень, занимаются одним делом. Опыт совместных отношений был, знают друг друга.

Так тоже бывает — в новых отношениях люди насмотрятся и понимают, что в прошлых было всё-таки лучше. Не ценили, не с чем было сравнить. Вон, Лопес и Аффлек нагулялись и какую свадьбу закатили два раза.

Для Екатерины Хрусталёв очевидно хороший вариант. Можно даже сказать, что лучший из возможных. Зарабатывает. Смешной. Катьку ценит.

Зря ты, Екатерина, кочевряжишься. Или до 50 надумала прыгать и искать принца?

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