Цвета, стили, материалы: главные тенденции осени-зимы для женщин за 45 и рекомендации по стилю

Неважно, сколько женщине лет, 25 или же 55, в любом случае можно выглядеть красиво, стильно и эффектно, самое главное – правильно подобрать наряд. Для женщин более старшего возраста в сезоне осень-зима – 2022/2023 есть множество различных стильных вариантов одежды, чтобы выглядеть просто превосходно.

Вот несколько советов относительно того, какие именно наряды и цветовые решения подобрать женщинам старше 45 лет.

Модные материалы

Несомненно, бархат является ключевым материалом для зимы 2023 года. Это именно тот материал, который отлично подходит для совершенно любого возраста и который можно носить как в повседневной жизни, так и выбрать для торжественного мероприятия.

Также отличным решением станет кожа, которая выглядит стильно, модно и очень эффектно. Отлично смотрятся кожаные вещи с искусственным мехом.

Перья и бахрома также смотрятся невероятно и помогают сделать наш повседневный стиль более роскошным.

Искусственная кожа

Чтобы носить вещи из искусственной кожи, не должно быть какого-то определенного возраста. Изделия из этого материала подходят совершенно всем. Это самый настоящий тренд 2022 года.

Кожа прекрасно смотрится не только лишь в одежде, но и в аксессуарах. Можно приобрести юбки, брюки, тренчи, блейзеры, пуховики, комбинезоны и рубашки из этого материала.

Бархат

Стильный и удобный бархат является одним из самых главных трендов женской моды на осень и зиму. Этот материал отлично смотрится на таких изделиях как сумки, осенние платья и т. д.

Хорошо выглядят бархатные вещи максимально чистых тонов, таких как бежевый, серый и коричневый. Также можно смело использовать более яркие оттенки, например оранжевый, фиолетовый, зеленый. Можно красиво сочетать такую одежду с джинсами или кожаными вещами.

Твид

Отлично смотрятся юбки, куртки, сумки и другие вещи, выполненные из твида. Этот материал подходит как для повседневной носки, так и для офиса.

В этом году в моду снова возвращается стиль школьницы, дух панка и стиль 20-х годов. Вот несколько отличных вариантов.

Стиль школьницы

Такая тенденция предназначена не только для молодых девушек, но и для женщин более старшего возраста. Школьная мода является своего рода воспоминанием о 80-х и 90-х годах. Такие вещи отлично подойдут для 45-летних женщин.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Как и все остальные ретро-тенденции, такой стиль является довольно выразительным. Отличным решением станет сочетание белой рубашки, блейзера и широких брюк. Также можно добавить галстук и пару черных мокасин.

Стиль 20-х годов

Чтобы сделать свои осенние наряды действительно шикарными, то стоит выбрать для себя стиль 1920-х годов. Это символ вневременной элегантности. Такие наряды смотрятся элегантно и гламурно одновременно.

Актуальными будут плиссированные брюки и блузки с различными эффектными деталями от кутюр в стиле панк.

Стиль панк

Брюки в шотландку, клетчатый принт, выцветшие джинсы – это несколько хороших и модных деталей для создания аутфитов в стиле панк.

Чтобы выглядеть очень красиво и стильно, стоит смешивать различные материалы и экспериментировать с ультраженственными аксессуарами.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Роскошный осенний образ

В 2022 году искусственный мех, который всегда находится на вершине тенденций женской моды, можно носить со всем и везде.

Если на смену куртке-авиатору пришла дубленка, то плюшевое пальто в этом году все еще продолжит быть самым настоящим трендом.

Что касается модных платьев, то осенью и зимой стоит отдать предпочтение длинному богемному платью. Чтобы оно выглядело еще более притягательно, стоит дополнить создаваемый образ большим уютным свитером оверсайз, сапогами до колена.

Что же касается принтов, то этой осенью и зимой довольно широкий выбор. Полоска, цветы, горошек, леопардовый узор – все это является самым настоящим трендом.

В гардеробе женщины старше 45 лет должны быть брюки со складками. Независимо от возраста, такие штаны станут самой любимой вещью каждой женщины.