Волосам нужен отдых. Прически, которые спасают наши локоны и дарят им здоровье

Здоровые и блестящие волосы – украшение женщины. В поисках стиля мы часто забываем об этом, подвергая локоны перегрузкам, температурному и химическому воздействию. Волосам нужна передышка – в этой статье вы найдете прически, которые позволят спасти шевелюру.

Минимум усилий – максимум результата

Крупные кудри – шикарная прическа на все случаи жизни, которая позволит дать локонам отдых. Просто заплетите влажные волосы, а затем распустите их: укладка будет выглядеть так, как будто вы провели несколько часов в салоне.

Чтобы придать прядкам текстуру и живой блеск, нанесите на всю длину немного масла для волос. Следующий вариант – создайте образ роковой красотки, слегка зачесав волосы назад и вбок, используя гель для фиксации.

Это просто: сделайте пробор, затем слегка расчешите подсушенные волосы, нанесите гель или мусс и уложите пряди. Затем с помощью фена с насадкой-диффузором подсушите волосы наполовину, а потом оставьте до полного высыхания.

Если у вас длинные волосы, которые вы завили, то на следующий день прическу можно оживить. Разделите челку на две равные части, возьмите бигуди на липучке и накрутите челку и передние пряди, направляя кончик от лица.

Повторите процедуру для всей длины волос, затем опустите голову вниз и слегка взъерошьте шевелюру.

Этими простыми действиями вы освежите образ.

Богемно и небрежно

Если у вас стрижка “боб” или каре, то укладку лучше всего делать нарочито небрежной – это придает образу расслабленности.

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Разделите волосы на проборы и нанесите на них немного сухого шампуня —это позволит освежить и придать объем у корней. Подсушите волосы феном , а после используйте утюжок для выпрямления на низкой температуре.

Это позволит сформировать легкий изгиб прядей, чтобы они небрежно обрамляли лицо. Еще один вариант – измените расположение пробора и сделайте его более глубоким.

Расчешите волосы так, чтобы они мягко спадали за ухо, подчеркивая скулы. Закрепите волосы интересной заколкой.

Если разделить волосы пробором неравномерно, то визуально вы получите дополнительный объем за счет верхней части. Пробуйте новые образы, не бойтесь экспериментировать – это принесет пользу и волосы ответят вам благодарностью за заботу.