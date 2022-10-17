 

Бизнес-класс в Москве подорожал на 15,5%

17.10.2022, 16:55, Разное
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За год средняя стоимость “квадрата” в проектах бизнес-класса в столице выросла на 15,5% и достигла 444 тыс. рублей.

Сильнее всего по сравнению с сентябрем прошлого года подорожал Пресненский район – почти на 52%, до 495 тыс. рублей за кв. м. На локальном рынке представлено две новостройки бизнес-класса – комплексы Headliner от группы “Кортрос” и Republic от застройщика Forma.

На четверть подорожали новостройки в Савеловском районе, до 424 тыс. рублей за кв. м. Здесь реализуется один жилой комплекс – Symphony 34 от девелопера MR Group.

На 23% подорожал бизнес-класса в Лефортово, до 391 тыс. рублей. Здесь в продаже находятся два проекта – “Символ” от “Донстроя” и “Лефорт” от застройщика “Интерфлора”.

Самый доступный бизнес-класс представлен в районе Филевский парк, где средняя цена кв. м за год выросла на 1%, до 368 тыс. рублей.


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