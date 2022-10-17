 

Как коленка: вид снявшей парик бывшей солистки “Ленинграда” Алисы Вокс стал шок-контентом

17.10.2022, 16:55, Разное
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Российские исполнители и прежде представали без париков. Алла Пугачева, например, на одном из концертов так вошла в раж, что сняла накладку на волосы. Зал взорвался аплодисментами. С тех пор этот прием стал фирменной фишкой Примадонны.

Носит парик и певица Алена Кравец. “Впервые парик я надела лишь пару лет назад, мне порекомендовали известные стилисты, мол, так ходит весь Голливуд – призналась рублевская красавица. – И так получилось красиво, так органично, что с тех пор меня мало кто видел без него. Кстати, все думают что та же Мэрилин Монро была блондинкой, а она лишь всю жизнь красила волосы”. Алена уточнила, что роскошную конструкцию на голове правильно называть “система волос”. Она легкая и незаметно крепится к родным локонам. Но при этом как меняет человека, какой сексуальности ему добавляет!..

Парик с кудряшками очень шел Алисе Вокс. Но все течет, все изменяется. “Я отказалась от парика, – гордо заявила певица. – Я окончательно приняла тот факт, что не всем понятно, кто я на самом деле, и теперь могу уверенно двигаться дальше!”

Она решилась показать себя без копны волосы еще и потому, что “какой-то процент людей так никогда и не сможет отделить меня от моего сценического персонажа… Я выбираю быть собой!” Этот шок-контент приняли не все. Многие даже ехидно заметили: “Как коленка!” Но Алисе плевать. “Спасибо всем тем, кто любит и ценит меня такой!” – обратилась она к поклонникам.


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