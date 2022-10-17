 

France 3 – «Мы — это порядок!» — Меланшон призвал французов выйти на всеобщую забастовку

17.10.2022, 16:45, Разное
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Тысячи французов приняли участие в демонстрации, которую организовала левая коалиция NUPES и её лидер Жан-Люк Меланшон, передаёт France 3. Вышедшие на улицы столицы требовали введения налогов на сверхприбыль и активной борьбы с изменениями климата.

На улицах Парижа собрались тысячи людей, приехавших со всей Франции. Коалиция левых NUPES сказала об успешно прошедшей демонстрации.

ТОЛПА (скандирует): Вот она, смена, а если ты не доволен — проваливай!

Участники в окружении плакатов и флагов выражают своё негодование.

ФРАНЦУЖЕНКА: Я еле перебиваюсь благодаря социальной помощи вот до чего дошло. А другие кладут миллиарды себе в карманы.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Я требую, чтобы людям с низким заработком немедленно повысили зарплаты.

ТРЕТЬЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Многонациональные компании платят просто смехотворные налоги по сравнению с каждым из нас. Мы хотим, чтобы на такую сверхприбыль облагали налогом.

ФРАНЦУЗ: Я выступаю против изменений климата, потому что то, что предстоит… Я думаю, что если до этого дойти, мы уже ничего не можем сделать.

В толпе — «жёлтые жилеты» и активисты Всеобщей конфедерации труда, которые пришли, несмотря на отсутствие их генерального секретаря Филиппа Мартинеса. В первых рядах — политические союзники партии «Непокорённая Франция».

ОЛИВЬЕ ФОР, первый секретарь Социалистической партии: Мы хотим справедливости, чтобы можно было сплотить страну. Потому что республика — прежде всего именно это: способность сделать так, чтобы те, у кого больше денег, вносили больший вклад, а те, у кого их меньше, получали больше коллективной помощи.

ЯН БРОССА, официальный представитель Французской социальной партии: Знайте, что правительство не прислушивается не только к правым партиям, но и к левым.

Рядом с Жан-Люком Меланшоном стоит получившая Нобелевскую премию по литературе Анни Эрно. Глава «Непокорённой Франции» видит в этом марше первый шаг к новому Народному фронту, который, по его словам, скоро придёт к власти.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, лидер партии «Непокорённая Франция»: Макрония — это хаос! А мы воплощаем, потому что мы образованный народ, который понимает, имеет специальность… Мы это порядок!

Жан-Люк Меланшон призывает к всеобщей забастовке 18 октября.

В ходе демонстрации произошли беспорядки.

Дата выхода в эфир 16 октября 2022 года.


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