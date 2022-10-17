 

СМИ: Майк Тиндалл не спрашивал разрешения у Карла III на участие в британском реалити-шоу

17.10.2022, 16:40, Разное
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Издание The Time сообщает, что 43-летний бывший игрок сборной Англии по рэгби и супруг 41-летней внучки покойной Елизаветы II, единственной дочери принцессы Анны Зары Тиндалл все же согласился на участие в популярном британском реалити-шоу “Я знаменитость”. По данным прессы, перед тем, как принять предложение телевизионщиков, Майк Тиндалл не стал спрашивать разрешения у новопровозглашенного короля Карла III. Отметим, что неделей ранее в прессе уже появлялись слухи о том, что Майк появится на ТВ, однако шоураннеры проекта пока не подтвердили этот факт.

Эксперт по поп-культуре и брендам Ник Эде утверждает, что Майк может заработать до 150 000 фунтов стерлингов за участие в передаче, участники которой проходят весьма сомнительные испытания, включая потребление в пищу гениталий животных. Впрочем, эксперт считает, что появление на шоу могло бы значительно укрепить “личный бренд” Тиндалла. 

Независимо от того, получит ли он роль спортивного эксперта, участника состязаний или ведущего шоу, для его личного бренда это отличный шаг, который повысит его известность в десятки раз. В этом году все взгляды будут прикованы к Майку, – сказал Эде.

Эде отметил, что “преданность” супруге сделала Майка всеобщим любимчиком, он легко влился в королевскую семью и был хорошо принят свекровью, принцессой Анной. Его участие в “Я знаменитость” могло бы сделать монархию более привлекательной для рядовых граждан. 

Майк и Зара оба известны своим искрометным чувством юмора, – подчеркнул эксперт. – Это отличный способ показать, что члены королевской семьи не чванливы и не заносчивы, и это позволит зрителям почувствовать, что члены королевской семьи также очень общительны. 

Несмотря на то, что Майк и Зара Тиндаллы не выполняют королевские обязанности, они регулярно посещают важные мероприятия и церковные службы. Так, оба присутствовали на похоронах королевы Елизаветы 19 сентября.   

Отметим, что пара очень дружна с двоюродными братьями и сестрами — принцем и принцессой Уэльскими, а также принцессами Евгенией и Беатрис. У них даже есть общий чат в мессенджере, где они обмениваются сообщениями и семейными новостями.  


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