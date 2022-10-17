 

Кейт Хадсон в “голом” платье посетила премьеру фильма на кинофестивале в Лондоне

17.10.2022, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вчера на Лондонском кинофестивале “давали” продолжение картины “Достать ножи” 2019 года режиссера Райана Джонсона. Премьеру триллера “Достать ножи: Стеклянная луковица” посетили Дэниел Крейг со своей взрослой дочерью от первого брака – 30-летней Эллой (смотрите фото отца и дочери у нас в Telegram-канале), Гвендолин Кристи, Эдвард Нортон с супругой и Кейт Хадсон. 

43-летняя Кейт обратила на себя внимание всех фотографов и неспроста: актриса была практически голой в коричневом платье-комбинации от Saint Laurent на тонких бретелях, с глубоким декольте и полупрозрачной вставкой в области живота. Причем стилисты зря искали это платье в последних коллекциях модного Дома – его ателье сшило наряд специально для Хадсон. Стилист артистки Софи Лопес дополнила образ длинной шубой тоже Saint Laurent с воротником из искусственного меха, которую Кейт скинула с плеч, и золотые серьги. Многие отметили, что актриса выглядела эффектно, но платье подпортила чрезмерная откровенность.

Сиквел фильма “Достать ножи” выйдет на стриминговом сервисе Netflix 23 декабря. Картина расскажет об еще одном деле детектива Бенуа Бланка. По сюжету миллиардер приглашает в гости своих друзей, а под конец вечера одного из них находят убитым.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01.21 / Сирия и Израиль: между Байденом и Путиным

09.02.22 / Мнение: Новая иранская баллистическая ракета

26.12.21 / Михалков снимет российский аналог “Капитана Америки” – “Старшина Россия”

19.07.21 / В России погиб студент из Нигерии, он спас тонущую женщину, но утонул сам

20.06.21 / Как сшить уютное покрывало очень большого нестандартного размера. Используем простой способ

20.08.22 / Польский аналитик – для Москвы Крым — это красная линия, за которой уже только ядерное оружие

17.08.21 / Сергей Кириенко посетил молебен в память жертв финансового кризиса 1998 года

26.06.22 / Новый кроссовер КАМАЗ Линкор 2022-2023 года показали на фотоснимках

24.12.21 / Кремль потратил на организацию пресс-конференции Путина 117 млн рублей

22.05.21 / #стартапдня Snowflake предлагает своим клиентам Data Warehouse (как по-русски то?)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика