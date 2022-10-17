Кейт Хадсон в “голом” платье посетила премьеру фильма на кинофестивале в Лондоне

Вчера на Лондонском кинофестивале “давали” продолжение картины “Достать ножи” 2019 года режиссера Райана Джонсона. Премьеру триллера “Достать ножи: Стеклянная луковица” посетили Дэниел Крейг со своей взрослой дочерью от первого брака – 30-летней Эллой (смотрите фото отца и дочери у нас в Telegram-канале), Гвендолин Кристи, Эдвард Нортон с супругой и Кейт Хадсон.

43-летняя Кейт обратила на себя внимание всех фотографов и неспроста: актриса была практически голой в коричневом платье-комбинации от Saint Laurent на тонких бретелях, с глубоким декольте и полупрозрачной вставкой в области живота. Причем стилисты зря искали это платье в последних коллекциях модного Дома – его ателье сшило наряд специально для Хадсон. Стилист артистки Софи Лопес дополнила образ длинной шубой тоже Saint Laurent с воротником из искусственного меха, которую Кейт скинула с плеч, и золотые серьги. Многие отметили, что актриса выглядела эффектно, но платье подпортила чрезмерная откровенность.

Сиквел фильма “Достать ножи” выйдет на стриминговом сервисе Netflix 23 декабря. Картина расскажет об еще одном деле детектива Бенуа Бланка. По сюжету миллиардер приглашает в гости своих друзей, а под конец вечера одного из них находят убитым.