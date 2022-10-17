Ученые из РФ серьезно взялись за проблему опасной лунной пыли

Ученые московского Института медико-биологических проблем заявили о своем намерении изучить влияние лунной пыли на человека.

Специалисты заявили, что их очень волнует проблема возможности контакта человека с лунной пылью. Было добавлено, что данное вещество «сильно липучее» и способно проникать в любые щели. Подчеркивается, что пыль с луны может поражать ткани скафандра.

Теперь ученые хотят выяснить, проникает ли лунная пыль в органы дыхания, глаза. А также их интересует, какое влияние она оказывает на человеческий организм. Результаты исследования помогут существенно модифицировать лунные скафандры.