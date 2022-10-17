Скандалы: Земли «Траста»

К бывшим саратовским наделам Микаила Шишханова присматривается Вадим Мошкович

Земли ГК «Ростагро» могут быть выставлены на продажу банком «Траст» до конца октября. В лот должны включить доли в 6 компаниях, включая УК «Ростагро», а также закрытый рентный паевый фонд «Капитальные вложения» и права требования к структурам группы на сумму 2,2 млрд рублей. Холдинг «Ростагро» до 2022 года принадлежалМагомеду Хациеву, но участники рынка связывали его с Микаилом Шишхановым. В распоряжение «Траста» активы «Ростагро» попали после санации «Рост банка», принадлежавшего Шишханову.

Общая площадь земельных угодий «Ростагро» в Саратовской и Пензенской областях составляет 240 тысяч га, а производственные мощности — 145 тысяч тонн готовой продукции. В 2021 году ГК «Ростагро» получила 5 млрд рублей выручки, в основном за счет продаж пшеницы и подсолнечника.

Земли холдинга планируется выставить на продажу по начальной цене 14,4 млрд рублей, со ссылкой на представителя банка сообщают «Ведомости». При этом итоговая стоимость, по мнению опрошенных изданием экспертов, может возрасти до 20 млрд. Таких больших земельных угодий, отметил в беседе с «Ведомостями» председатель Unicorn Сергей Моисеев, на рынке сейчас просто нет. А потому интерес к ним со стороны крупных игроков гарантирован.

На активы «Ростагро» могут претендовать крупные многопрофильные холдинги. В чих числе называют «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Мираторг» и группа «Русагро» Вадима Мошковича. Стоит учесть, что и «Ресурс», и «Русагро» в Саратовской области уже представлены. Ставропольский холдинг Виктора Наурузова не так давно скупил в регионе ряд перерабатывающих предприятий, а ГК «Русагро» получила в свое распоряжение активы холдинга «Солнечные продукты» и выручка группы растет во многом за счет его производственных мощностей.

Представители «Черкизово» пояснили «Ведомостям», что пока не определились, будут они участвовать в торгах или нет. Актив интересен холдингу тем, что идет на рынок единым лотом, но если земельный банк поделят на несколько частей, он будет привлекательнее, утверждают в компании, поскольку у земель разное качество и далеко не все они «Черкизово» подходят. Но стартовую цену за гектар компания считает адекватной. Эксперты согласны с позицией «Черкизово»: часть земель «Ростагро» находятся в зоне высоких земледельческих рисков, в засушливых районах и далеко от экспортных рынков и портов. Стартовую же цену, по их мнению, можно считать подходящей только для нормального сельскохозяйственного года.

Председатель совета директоров «Русагро» Максим Басов подтвердил, что группа Мошковича актив рассмотрит, но в подробности вдаваться не стал. В «Ресурсе» отказались от комментариев, «Мираторг» и агрокомплекс имени Ткачева промолчали.

Основная масса земельных угодий «Ростагро» аккумулировалась в ООО «Ростагро-Саратов». В 2018 году эти земли попали банку «Траст» в залог, после чего он обанкротил компанию. К концу 2021 года обязательства «Ростагро-Саратов» перед банком достигли 14 млрд рублей — сумма, сопоставимая с начальной ценой земельного лота, о котором пишут «Ведомости».

Продать земли «Ростагро-Саратов» в Саратовской области, где у компании было более 48 тысяч га в Балашовском и Федоровском районах, «Траст» уже пробовал, но в итоге выкупил их вместе с автопарком и дебиторской задолженностью у самого себя. За 2,7 млрд рублей эти активы достались его дочерней структуре ООО «ТрастАгро-Нива 4». В Федоровском районе вокруг гектаров «Росагро» в этом году возник конфликт между обрабатывавшими их арендаторами.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”