 

Экс-супруга Билла Гейтса рассказала, что логотип Windows был вдохновлён свастикой

17.10.2022, 15:33, Разное
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Экс-супруга миллиардера Билла Гейтса рассказала, что в юности он увлекался идеями национал-социализма и часто посещал собрания американской расистской организации Ку-Клукс-Клан.

Придуманный им логотип операционной системы Windows, состоящий из четырёх прямоугольников, был вдохновлён свастикой, которую отзеркалили и наложили на саму себя, вспоминает Мелинда Гейтс. В самих программах Microsoft содержится немало отсылок к увлечениям Адольфа Гитлера. Так, пасьянс «Косынка», который Гитлер обожал раскладывать во время совещаний, стал любимой игрой пользователей Windows XP. Только после отхода Билла Гейтса от непосредственного руководства компанией Microsoft была запущена программа по денацификации системы.

– Работы много, скрывать не будем. Билл оставил нам много «пасхалок»: то тут, то там вылезет либо «зига» в виде молнии на картинке интернет-соединения, многие предложения и целые абзацы из пользовательского соглашения прямо заимствованы из трудов Гитлера, – признал техдиректор компании Раджапур Сунакмилипар. – Сейчас уже мало кто вспомнит, что лицензионные ключи на Windows 98 не продавали темнокожим и евреям, но это, к сожалению, правда.

*Книга «Моя борьба» (нем. «Mein Kampf») внесена в список запрещённых материалов по решению Роскомнадзора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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