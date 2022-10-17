“Все тебя ненавидят”: Сыпящую песок из пятой точки Долину опозорили на всю страну

Критикой в адрес своих слушателей славится не только Алла Пугачева, которая назвала россиян “рабами”. Не так давно на народ накинулась разъяренная Лариса Долина, которую не устроило то, что слишком часто народ ругает ее ругает.

В итоге знаменитая блондинка, не простившая гневные выпады в адрес своей внешности, над которой она так кропотливо работает, назвала свои обидчиков “убогими”. Звездный сплетник Антон Суворкин решил прокомментировать эту ситуацию и, сам того не подозревая, опозорил певицу на всю страну!

Блогер отметил, что весь негатив, который в последнее время валится на Ларису Долину, никак не связан с ее яркими образами: мол, не стоит себя тешить тем, что в столь преклонном возрасте ты еще можешь дать публике что-то провокационное. На самом деле, считает журналист, хейт в первую очередь связан с поведением артистки.

Было время, когда звезда учинила скандал с Валей Карнавал, облив ее вокальные данные грязью на всю страну. Вот только чем все закончилось? Долгоиграющим пиаром и привлечением к себе внимания за счет молодой звезды – уверен Антон Суворкин.

“Все тебя ненавидят за лицемерие! Когда вот этот вот из пятой точки сыпящийся песок пытается быть актуальным, а потом не понимает, почему его ненавидят…”, – успрекнул Ларису Долину блогер.