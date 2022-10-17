 

Александр Головин, Нонна Гришаева и Гела Месхи на премьере фильма “Дополнительный урок”

17.10.2022, 15:12, Разное
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Вчера, 16 октября, в Москве состоялась светская премьера драматического триллера режиссера Анны Курбатовой “Дополнительный урок”. Первыми зрителями фильма и гостями показа в кинотеатре “Иллюзион” стали исполнитель главной роли Кирилл Кяро, Гела Месхи, Нонна Гришаева, Евгений Рудин (DJ Грув) – он написал музыку к фильму, Александр Головин, Вадим Цаллати, Карен Арутюнов, Александра Власова и многие другие.

Фильм и творческую группу представили режиссер, продюсер и сценарист Анна Курбатова, продюсеры Михаил Курбатов и Григорий Подземельный, композитор DJ Грув, а также актеры Кирилл Кяро, Олег Чугунов, Матвей Астраханцев, Валерия Богданова и Даниил Слуцкий. А после просмотра сессию “вопрос-ответ” провел кинокритик Егор Москвитин.

Кирилл Кяро и Егор Москвитин

По сюжету фильма, во время очередного дежурства у колледжа патрульная Вера Седова замечает оружие у одного из студентов. Пытаясь предотвратить трагедию, она вынуждена стрелять – студент погибает. И хотя Вера уверена, что в руках у него был обрез, ничего не находят. Веру арестовывают, и единственный, кто готов поверить ей, — адвокат по назначению Илья Нестеров. Всё больше погружаясь в дело, знакомясь с однокурсниками погибшего парня и их родителями, Илья понимает, что угроза не миновала – это оружие у кого-то из ребят.

В ролях: Кирилл Кяро (“Эпидемия”), Юлия Александрова (“Горько!”, “(НЕ)идеальный мужчина”, “Любовницы”, “Семейный бюджет”), Влад Коноплев (“Восьмидесятые”), Матвей Астраханцев (“Эпидемия”), Олег Чугунов (“Майор Гром: Чумной доктор”, “Мистер Нокаут”), Александра Дроздова (“Последний министр”), Валерия Богданова (“Последний аксель”), Даниил Слуцкий (“Выжившие: Подростки”).

Александр Головин со спутницейГела МесхиВадим Цаллати и Матвей АстраханцевНонна ГришаеваКирилл КяроЕвгений Рудин (DJ Groove)Карен Арутюнов и Дарья БлохинаИзабель Эйдлен и Даня Андрущук


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