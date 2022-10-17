“Это было волшебно”: жена Брюса Уиллиса показала, как они с семьей провели это лето

44-летняя супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала в своем блоге новые семейные фотографии, сделанные минувшим летом, а также милое видео, где Брюс играет с дочерьми. На новых кадрах счастливые Эмма и Брюс позируют вдвоем и с детьми на залитой солнцем зеленой лужайке и на крыльце своего дома. И, судя по подписи к посту, семья Уиллис провела сезон отпусков просто отлично.

Мы здесь не верим в совершенство, но наше лето 2022 было довольно близко к идеалу, – написала Эмма. – На самом деле, это было волшебно.

В мае этого года Эмма рассказывала прессе о психологических проблемах, вызванных ситуацией в семье. Напомним, что ранее в этом году семья 67-летнего Брюса Уиллиса сделала официальное совместное заявление, в котором участвовала и бывшая супруга актера Деми Мур, о том, что Брюс завершает актерскую карьеру из-за проблем с речью. Старшие дочери Брюса Уиллиса Румер и Скаут подтвердили, что у их отца диагностирована афазия (“частичное расстройство речевой деятельности”). То есть он почти не может говорить, а соответственно, и участвовать в новых проектах.

Впрочем, в этом году на экраны все же выйдет сразу несколько проектов с Уиллисом, снятых ранее. 11 ноября состоится премьера боевика “Парадайз-Сити”, где он впервые за 28 лет появился на одном экране с партнером по “Криминальному чтиву” Джоном Траволтой, а еще один фильм с участием актера – “Опасный свидетель” – уже доступен к просмотру.

Напомним, что у Эммы Хеминг и Брюса Уиллиса двое общих дочерей – 10-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин.