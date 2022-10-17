Как сделать глаза больше с помощью макияжа: хитрости мейкапа для женщин за 50

Многие женщины в пожилом возрасте начинают страдать от того, что кожа вокруг глаз обвисает, веки становятся опущенными и глаза кажутся меньше, чем они есть на самом деле. Нужно адаптировать к своему возрасту не только лишь уход за глазами, но и макияж.

Например, если женщина в основном носила смоки-айс, то ей придется отказаться от такого мейка, так как он может выглядеть не настолько привлекательно, как это было ранее. Вот несколько советов и приемов макияжа, с помощью которых можно визуально увеличить глаза после 50 лет.

Правильный уход за глазами

Можно использовать множество трюков для идеального макияжа, однако, если не заботиться о кожных покровах, то это все будет выглядеть не слишком привлекательно.

Макияж имеет требуемый эффект только лишь в том случае, если кожа сияет. Именно поэтому, ее важно обеспечить достаточным количеством влаги, а также предотвратить образование морщин.

Косметические средства быстро скапливаются в складках и просто надоедает их постоянно обновлять по нескольку раз в день.

Обязательной частью макияжа является нанесение омолаживающего увлажняющего крема для глаз с гиалуроновой кислотой или кофеином.

Это средство ухаживает за областью вокруг глаз и делает кожные покровы более подтянутыми.

Правильно подобрать оттенки

Многие люди хорошо знают о том, что темные цвета делают глаза визуально меньше, что совершенно не подходит для опущенных век. Если нет проблемы опущенных век, то можно периодически переходить на более темный.

Если хочется сделать глаза визуально больше, то стоит выбрать светлые оттенки.

Линия подводки должна быть тонкой

Для нависших век вполне подойдет лайнер, однако, линия должна быть как можно тоньше.

Все это по причине того, что в противном случае она может достаточно быстро размазаться, а также есть риск того, что макияж будет слишком темным. Стоит делать очень тонкие штрихи.

Правильно подобрать тени

Очень важно отдавать предпочтение максимально светлым оттенкам. Когда дело доходит до теней, не стоит выбирать темные тона. Это делает глаза визуально меньше, чем они есть на самом деле.

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Хотя при желании можно добавить немного темных оттенков теней, используя их в качестве акцента. Если глаза маленькие, то лучше предпочесть такие цвета как коричневый, бежевый, оттенки шампань. Естественно, подойдут и более яркие цвета, но при условии того, что они будут подчеркивать цвет глаз.

Также можно сделать глаза визуально больше, если провести белым карандашом по ватерилинии.

Веки очень сильно опущены

Если полностью закрыто подвижное веко, то при выполнении макияжа нужно сосредоточиться на внутреннем уголке глаза. Также стоит отдать предпочтение более ярким цветам.

Хорошо подойдет хайлайтер. Его можно нанести под бровями, чтобы визуально приподнять веко. Темные цвета зрительно уменьшают глаза. Поэтому не стоит с ними переусердствовать. Все должно быть в меру.

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Советы по нанесению макияжа

Не стоит размазывать тени. Наносить их нужно похлопывающими движениями. Вместо того, чтобы растушевывать тени, стоит просто создать максимально мягкий переход от светлого до темного оттенка по направлению к внутреннему уголку глаза.

Обязательно нужно использовать водостойкую тушь. Если веки обвисшие, то это приведет к тому, что при использовании обычной туши на коже будут оставаться отпечатки.

Также можно визуально открыть глаза, предварительно воспользовавшись щипцами для завивки ресниц. Это позволит красиво завить волоски и сделать образ визуально более привлекательным, а взгляд просто роскошным.

Благодаря такому макияжу и правильно подобранной косметике можно подчеркнуть красоту глаз, сделать их более выразительными и визуально больше, чем они есть не самом деле.