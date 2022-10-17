Мелирование елочкой: самый трендовый способ попрощаться с сединой этой осенью

Появление седых волос становится настоящей катастрофой для многих женщин. Возникает необходимость принять решение: скрывать ли появившиеся серебристые прядки или выставлять их напоказ? Для сомневающихся есть хорошие новости: тренд на седину – решенное дело в модной повестке этой осени.

Седина в моде

Еще недавно седина ассоциировалась с внезапно подкравшимся старением – женщины старались замаскировать ее, выбирая максимально стойкие краски для волос. Но седые волосы упрямо пробивались наружу, и приходилось снова и снова подвергать свои волосы химическому воздействию.

К счастью, мода на естественность, принятие и любовь к себе постепенно вытесняет губительные привычки. Лучшие стилисты мира утверждают, что седина – это красиво! С ними полностью согласны западные звезды, которые не стесняются выходить на ковровые дорожки с явной сединой в волосах: Тильда Суинтон, Хелен Миррен, Джейми Ли Кертис. Если вы не готовы к кардинальным переменам в своем имидже, то мягко подчеркнуть седину и вписать ее в привычный стиль поможет мелирование елочкой.

Новый способ

У этого метода окрашивания есть несколько названий. Дословно техника называется Herringbone Highlights – “подсвеченная елочка”. Суть состоит в следующем: мастер выделяет бликами прядки, окрашивая волосы в серые и белые цвета, приближенные к естественной седине.

Блики плавно переплетаются с натуральным цветом волос, теряя границы и растворяясь. Визуально волосы становятся живыми, естественными и блестящими за счет бликов. Сероватые оттенки переходят в платиновые блики – так создается узор “елочка”, отсюда и название.

Колорист поможет подобрать правильный тон окрашивания: для этого необходимо проанализировать естественный цвет волос и подобрать два близких по температуре, чтобы создать мягкие блики. Обычно используются серые и белые оттенки, но для натуральных русых и рыжих волос лучше использовать древесные тона. Например, между нюансами оттенка дуба и ореха серебристые пряди визуально становятся мягче и приятнее глазу.

Преимущества окрашивания

Во-первых, волосы меньше подвержены химическому воздействию: благодаря этой технике получается плавная растяжка от корня и при отрастании не видно перехода, можно краситься гораздо реже. Во-вторых, седина не бросается в глаза, так как полотно волос окрашено равномерно, блики сливаются с естественными оттенками.

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Такое мелирование позволяет аккуратно и стильно подчеркнуть седину трендовым окрашиванием, сохраняя волосы живыми и здоровыми. Так как седые волосы появляются разрозненно, окрашивание бликами позволяет собрать полосы в единое полотно. Но, чтобы выглядеть эффектно, такое окрашивание лучше проводить в салоне и не забывать ухаживать за волосами. Чтобы блики не уходили в желтизну, необходимо тонирование и процедуры, предотвращающие сухость.

Принятие себя

Стилисты сразу уловили тенденцию на естественность, поэтому мелирование “елочкой” становится популярным во всем мире. Культивирование молодости отходит на второй план.

Популярность набирает тренд pro-age: его последователи против игр с природой и принимают возрастные изменения с благодарностью. Посмотрите на героинь культового сериала – их образы идеально подчеркивают, что возраст не помеха для полноценной и счастливой жизни.

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Переходный период от молодости к зрелости можно встретить красиво, проживая каждый этап становления своей личности с полной отдачей. В этом вам помогут советы из статьи и профессиональные стилисты. Смело распустите волосы и покажитесь окружающим во всем великолепии прожитых лет – вы этого достойны!