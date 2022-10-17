На съемках «Чародеев» Александра Яковлева мучала всю съемочную группу

Стали известны некоторые подробности съемок киносказки Константина Бромберга «Чародеи», снятой в 1982 году. Как оказалось, исполнительница главной роли Александра Яковлева мучила всю съемочную группу, настолько, что с Валентином Гафтом далее они всегда снимались отдельно.

Картина «Чародеи» по произведению братьев Стругацких, снятая в 1982 году Константином Бромбергом, стал классикой советского кино. Многие цитаты фильма стали мемами, а персонажи – популярными героями народного творчества. Причиной тому стал тщательный подбор актерского состава, так, на главную роль актрису режиссер искал более года. Однако выбор Александры Яковлевой стал настоящим испытанием из-за характера звезды.

Целью постановщика ленты было найти не просто красивую артистку, но и девушку с «демоническим началом», от которого страдали бы все окружающие. Среди кандидатур были и Елена Проклова, и Светлана Циплакова, и Ирина Алферова, считавшиеся главными красавицами советского кинематографа. Однако именно нужные качества были только у Александры Яковлевой, которая то ли из-за личных качеств, то ли войдя в роль, просто мучила всех на съемочной площадке. Энергичность, харизма и привлекательность селебрити очаровали Бромберга, однако никто не думал, что экранная ведьма будет вести себя так же и в реальной жизни при общении с коллегами.

Яковлева придиралась почти ко всем сотрудникам, задейстованным в картине, критикуя все, от костюмов до макияжа или освещения. Гримерам приходилось тратить уйму времени на создание образа Аленушки, а отвечающие за костюмы мастера неоднократно перешивали ее наряды. Конфликт зашел настолько далеко, что Яковлевой даже объявили бойкот. Особенно неприязненные отношения сложились у звезды кино с Валентином Гафтом. Причем не заладилось их общения с самого начала, в итоге после съемок «Чародеев» они не только не контактировали, но и снимались отдельно, после чего кадры попросту монтировали. Интересно, что в фильм могла войти сцена, когда Гафт настолько разозлился на Яковлеву, что начал ее душить. Режиссеру понравился этот эпизод и он хотел оставить его в картине и только резкое несогласие Валентина Иосифовича не дало ему это сделать.