 

Депутат ГД Дмитрий Саблин: Москва продолжит помогать мобилизованным в воинских частях

17.10.2022, 14:05, Разное
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Парламентарий отметил, что не сомневался в том, что Москва сможет направить необходимое число призывников.

“После моего предыдущего поста о мобилизации в Москве сразу несколько военкоров, ребят отсюда, с передовой, писали, что постоянно встречают на фронте москвичей — добровольцев и кадровых военных”, – написал Саблин в своем телеграм-канале.

Депутат отметил личное участие мэра Москвы Сергея Собянина в помощи призывникам и их семьям. Москва оперативно оказывает им поддержу в полном объеме и без дополнительных просьб, добавил Саблин.

Столица полностью выполнила задачи по частичной мобилизации. Призывные пункты закрываются в 14:00 17 октября. Об этом в своем блоге сообщил мэр Сергей Собянин.

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов дал высокую оценку проведению частичной мобилизации в столице. Депутат отметил, что сотни москвичей пришли в военкоматы добровольно.

Напомним, что в начале октября мэр подписал указ о дополнительной социальной поддержке семей мобилизованных. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи. Власти столицы приняли решение дополнительно выплачивать мобилизованным 50 тысяч рублей в месяц.

Также в столице действует центр поддержки семей мобилизованных. Он расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Центр работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Подробнее – в материале “Дни.ру”.


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