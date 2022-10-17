 

Правительству Трасс предстоит столкнуться с «зимой недовольства»

17.10.2022, 13:55, Разное
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На фоне растущей инфляции и кризиса стоимости жизни почти два миллиона британских работников намерены в ближайшие месяцы участвовать в забастовках, пишет The Independent. Как отмечает издание, британскому премьеру теперь предстоит столкнуться с «очередной зимой недовольства».


AP

Правительству британского премьера Лиз Трасс предстоит столкнуться с «очередной зимой недовольства», пишет The Independent. Как выяснило издание, 1,9 миллиона британских рабочих собираются в ближайшие месяцы участвовать в коллективных протестах и забастовках.

Критически важные работники государственного сектора, такие как учителя и медсестры, могут на фоне стремительно растущей инфляции остановить свою работу в борьбе за повышение заработной платы.

Ожидается, что линия фронта между работодателями, в том числе правительством, и профсоюзами обозначится на этой неделе, когда Конгресс профсоюзов (TUC) проведёт своё ежегодное собрание в Брайтоне.

Предложение о координации этой зимой коллективного протеста с помощью забастовочных профсоюзов, скорее всего, будет принято в эту среду. Эта инициатива хотя и не будет представлять собой «всеобщую забастовку», но потребует от профсоюзных руководителей обеспечить синхронизацию или поэтапность забастовок, чтобы таким образом иметь наибольшее влияние.

В преддверии конференции генеральный секретарь конгресса Фрэнсис О’Грэйди подчеркнула, что «мяч находится на стороне премьер-министра». По её словам, если в Великобритании в ближайшие месяцы будет происходить крупномасштабная забастовочная деятельность, то правительству надо будет винить в этом самих себя.

«Консерваторы должны работать с профсоюзами, чтобы справиться со сложившейся в Британии чрезвычайной ситуацией со стоимостью жизни, — сказала О’Грэйди. — Но вместо этого министры хотят ввести новые законы, чтобы работникам было труднее отстаивать свою зарплату и свои условия. Если в ближайшие месяцы начнётся крупномасштабная забастовочная деятельность, то правительству останется винить лишь себя. Вместо того чтобы сесть за стол переговоров, оно вступает в противоборство с профсоюзами и рабочими».


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