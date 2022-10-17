Павел Прилучный и Лиза Моряк в первом трейлере сериала “Сны”

Совсем скоро, точнее, 3 ноября, мы сможем увидеть вместе на экране Павла Прилучного и Лизу Моряк. Актеры снялись в мистическом детективном сериале “Сны” сервиса PREMIER. А пока пресс-служба сервиса представила трейлер.

По сюжету, Женя Журавлева (Моряк) – внештатный сотрудник полиции. Она помогает раскрывать преступления благодаря невероятной способности: ей снятся провидческие сны в местах, где кто-то умер. Привлекший ее к работе в полиции капитан Макаров (Прилучный) полагает, что это великий дар. Сама Женя считает свою способность проклятием. Так ли это? Журавлевой только предстоит разобраться, а заодно разобраться в себе, осмыслить причину появления этой способности и понять, что вся ее жизнь не то, чем кажется.

Идея сериала “Сны” мне понравилась тем, что это не просто детектив, – рассказал Прилучный. – Тут есть мистическая составляющая, которая интригует зрителя. Всегда интересно узнать, что творится в голове у соседа. Наш сериал через сны главной героини дает возможность заглянуть и подсмотреть за другими персонажами. В этом проекте я снова играю полицейского, но в капитане Макарове нет ничего от образа “Мажора”. Он совершенно другой – вдумчивый, рассудительный.

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, а одним из продюсеров выступил жених Лизы Моряк – Сарик Андреасян. Пара также, напомним, сейчас находится в ожидании малыша.

Лиза Моряк Оскар Кучера