 

Регина Тодоренко, Риналь Мухаметов, Алена Михайлова и другие в трейлере нового сезона “Секретов семейной жизни”

17.10.2022, 13:50, Разное
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Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер второго сезона авантюрной комедии Михаила Полякова “Секреты семейной жизни”. В драмеди о семейной паре на грани развода снова появятся Никита и Полина (Петр Скворцов и Алена Михайлова). В новом сезоне пара находится в шаге не только от развода, но и от тюремного заключения. Санитайзеры оказались в ловушке следователя Романа (Федор Лавров): он раскрыл их план и решил шантажировать молодых людей, заставляя продолжать череду убийств блогеров. Многое меняется на похоронах Леры (Екатерина Стеблина): Полина знакомится с ее братом (Риналь Мухаметов), между двумя людьми возникает взаимное притяжение. Однако ситуация усугубляется из-за новых, весьма нетривиальных заказов следователя Романа, который неожиданно решает уйти из органов и стать депутатом, запустив свою политическую карьеру.

Согласно его плану, новой жертвой Санитайзеров должна стать крайне популярная блогерша Кира Крауч (Регина Тодоренко). Никите и Полине предстоит выбраться из круговорота шантажа, перестать убивать людей и попытаться реабилитировать свой брак. Впрочем, может быть молодым людям уже нечего сохранять: отношения в этой семье заметно трансформировались, и беременность Полины, которая хочет иметь более надежного отца для своего ребенка – не единственная тому причина.

Второй сезон “Секретов семейной жизни” сохранит нотку комического абсурда, заданную первым сезоном, вышедшим в апреле 2021 года. Проект был отмечен как лучший комедийный сериал на международном фестивале веб-сериалов Webfest Berlin в Германии, в программе смотра было представлено 30 проектов со всего мира. Также сериал показали на 3-м российском фестивале Realist Web Fest, где он был награжден специальным призом. Это единственный в России смотр, на котором представлены лучшие веб-проекты мира.

Также в сериале появятся Кирилл Каганович, Светлана Камынина, Никита Кологривый, Любовь Смирнова, Екатерина Стеблина, Алексей Гришин, Артур Иванов, Анна Попова, Данил Стеклов, Святослав Рогожан, Дмитрий Красилов и другие российские актеры.

Второй сезон радикальной черной комедии “Секреты семейной жизни” выйдет 21 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.


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