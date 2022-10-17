 

«Чтобы глаза не мозолил» – Киевский вокзал перенесут за МКАД

17.10.2022, 13:33, Разное
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Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на внеочередном заседании нижней палаты объявил, что согласовал с властями Москвы идею о переносе Киевского вокзала за МКАД.

По его словам это решение назревало уже давно.

Война в УкраинеГордеев напомнил, что пока на Украине активно сносят памятники Ленину и пытаются избавиться от общей истории, в столице России прямо посреди города стоит вокзал с «вопиющим названием».

– Мы не варвары, мы не станем переименовывать вокзал. Но и оставлять его тут мы не можем. Сейчас рассматриваем его перенос за МКАД, чтобы глаза не мозолил, – пояснил он.

Согласно предварительному проекту, вокзал будет перенесён в город Одинцово Московской области, такая же судьба ждёт и одноименную станцию метро. Новый тоннель от Смоленской до Выставочной будет проходить через село Ново-Переделкино.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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