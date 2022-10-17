«Чтобы глаза не мозолил» – Киевский вокзал перенесут за МКАД

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на внеочередном заседании нижней палаты объявил, что согласовал с властями Москвы идею о переносе Киевского вокзала за МКАД.

По его словам это решение назревало уже давно.

Гордеев напомнил, что пока на Украине активно сносят памятники Ленину и пытаются избавиться от общей истории, в столице России прямо посреди города стоит вокзал с «вопиющим названием».

– Мы не варвары, мы не станем переименовывать вокзал. Но и оставлять его тут мы не можем. Сейчас рассматриваем его перенос за МКАД, чтобы глаза не мозолил, – пояснил он.

Согласно предварительному проекту, вокзал будет перенесён в город Одинцово Московской области, такая же судьба ждёт и одноименную станцию метро. Новый тоннель от Смоленской до Выставочной будет проходить через село Ново-Переделкино.

—