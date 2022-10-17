Скандалы: Волшебная страна Росстата

Как рисуют сказочные отчеты для власти

Росстат на фронте создания массовых иллюзий проявляет завидные успехи. Особенно продуктивным ведомство стало после назначения в мае 2022 года нового главы — Сергея Галкина. Одно из самых свежих его достижений — публикация данных о материальном неравенстве в обществе, посчитанном по новой методике. Теперь распределение доходов исследуют по десятипроцентным группам населения. Оказалось, что на 10% богатейших россиян во II кв. 2022 г. пришлось 30% всех денежных доходов – это 5,82 трлн рублей. А 10% беднейших россиян заработали лишь 2% – это 388 млрд рублей. Средний доход в этой группе составил 8850 рублей, что на 40% ниже прожиточного минимума.

Социальное расслоение и неравенство во всей красе! Ждём, когда народ с вилами и факелами пойдёт раскулачивать зажиточных россиян? Не дождёмся – эти данные Росстата можно развернуть так, что Россия окажется чуть ли не оплотом социальной справедливости. И не удивляйтесь потом, почему же высшие чины рапортуют об очередных успехах во всех сферах и не спешат бить тревогу, бросая все силы на спасение экономики. И вот как это провернули.

По данным Росстата, средний доход 10% богатейших россиян составляет всего 132920 рублей. Такой суммой сейчас не впечатлить даже в провинции. И яхты содержать с такой зарплатой тоже не получится. Любой думающий человек усомнится и задумается о том, что реальные доходы богатейших россиян куда больше. Но такое размашистое деление населения по десятипроцентным группам позволяет сгладить неравенство. Вот в США богатство 0,1% домохозяйств равно богатству 90% домохозяйств низших слоёв населения. Вот где настоящее неравенство и несправедливость! Вот только в США в первом полугодии 2022 года простые люди смогли купить 6,92 млн автомобилей, а в России – 352,1 тыс. От формулировки новости зависит всё. И не трудно догадаться, какие именно формулировки докладывают «наверх».

Ещё Росстат готовится сделать нас всех богаче – скажем Сергею Галкину спасибо! По мнению ведомства, при подсчёте доходов населения стоит учитывать доход от активов на финансовом рынке, безналичные переводы между физическими лицами за пределы региона, бонусы, начисляемые торговыми сетями. К финансовым активам больших вопросов нет. Если человек действительно что-то смог заработать, то это учитывать надо. Но учет переводов между физлицами может сильно исказить картину. Банальный пример: есть семья, где зарплату получает муж, прописанный в Москве, а домашним хозяйством и семьёй занимается жена, формально зарегистрирована в области. Денежный перевод от мужа жене будет считаться «дополнительным доходом». Деньги одни, а учтены будут два раза. С бонусами не менее интересная ситуация. Ими торговые сети маскируют скидки на товары, эти бонусы никак нельзя обналичить. Просто маркетинговый ход. Но Росстат их посчитает как дополнительный доход. Кстати, сотрудники Росстата сами не в состоянии разработать новую методику – этот процесс отдан сторонней компании на аутсорс за 6,7 млн рублей.

Денег у людей будет много, а рост цен на товары и услуги – умеренный. Уже к началу августа Росстат успел поменять порядок расчёта инфляции четыре раза с начала 2022 года. Первыми поменялись дни расчёта еженедельной инфляции с исключением из статистики ярморок выходного дня, в начале августа Росстат по предложению РЭА им. Плеханова включил в индекс потребительских цен жилищные услуги – страховку, ремонт и аренду. На проседающем рынке недвижимости это была очень актуальная мера по сдерживанию инфляции. Только в июне средняя по России стоимость съёмного жилья сократилась на 1%, а в Санкт-Петербурге просадка составила и вовсе 5,7%.

У Сергея Галкина был хороший учитель – его предшественник, а ныне губернатор Рязанской области Павел Малков. В конце 2021 года он изменил порядок уровня бедности: раньше этим уровнем был прожиточный минимум, основанный на цене продовольственной корзины, а теперь – медианная заработная плата. Раз, и в стране стало на 2,8 млн бедных людей меньше. И откуда только берутся эти толпы недовольных?

Пока правительство живёт в иллюзорном мире, существующем только на бумаге, людям приходится бороться за выживание самостоятельно. В стране закрываются и небольшие частные предприятия, и большие заводы (недавно об окончательном уходе из России объявили Nissan и Toyota, а Ikea объявила об увольнении 10 тыс. сотрудников). И хорошо, если в регионе есть крупное оборонное предприятие, работающее на полную катушку. Хотя бы с голоду не даст умереть. Но и на государственные щедроты рассчитывать не стоит. Например, инженер-конструктор на НПО «Новатор», который делает востребованные крылатые ракеты «Калибр», получает от 45 тыс. рублей, инженер-химик – 50 тыс. рублей, электромонтёр – от 38 тыс. рублей. Людям, экономящим каждую копейку, Росстат предлагает поверить в благостную картинку, убеждающую, что к августу 2022 г. число безработных сократилось до 2,9 млн человек – это на 16% или 550 тыс. человек меньше, чем было в августе 2021 г. В высоких кабинетах, судя по всему, уже поверили, давно переселившись из реальности в волшебную страну, нарисованную в папочках с отчетами.

Виктория Павлова

Оригинал материала: “Новые Известия”