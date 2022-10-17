 

В Москве в аварии разбился экс-замначальника управления ГИБДД

17.10.2022, 12:40, Разное
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В Москве погиб бывший замначальника управления ГИБДД по Москве Игорь Загрядский. Как сообщает “Царьград”, мужчина был за рулем собственного Lexus. В Балтийском проезде его автомобиль влетел в автобус.

По данным телеканала “360”, Загрядскому стало плохо за рулем. Причиной ДТП называют остановку сердца.

Как сообщает VSE42.RU, инцидент произошел вечером 16 октября. Остальные подробности случившегося выясняются.


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