Крутила роман с Марьяновым, а потом бросила карьеру и уехала в тайгу: куда пропала Татьяна Скороходова

Татьяна Скороходова блистала на экранах недолго, но успела оставить след в отечественном кинематографе. В 90-х актриса любимицей зрителей, играла с Певцовым, Мироновым и Марьяновым, а с последним даже крутила бурный роман. Увы, теперь артистку нельзя увидеть на экранах. Она давно оставила актерскую карьеру и уехала жить в тайгу вместе со своей семьей.

Будущая кинозвезда появилась на свет в 1968 году. Татьяна с ранних лет готовилась стать актрисой и оттачивала навыки в театральной студии, а после окончания школы без труда поступила в “Щуку”. Вскоре Скороходова начала активно играть в кино и прославилась на всю страну.

После выхода фильмов “Наш человек в Сан-Ремо”, “Любовь”, “По прозвищу “Зверь”” у молодой актрисы не было отбоя от поклонников. При этом она продолжала учиться и активно работать. Личная жизнь Татьяны тоже не стояла на месте. В какой-то момент у звезды случился страстный роман с Дмитрием Марьяновым, который был младше на два года.

Влюбленным было хорошо вместе, но никто не думал, что отношения приведут к чему-то серьезному. Однако Татьяна и Дмитрий начали жить вместе. Скороходова считала возлюбленного своим мужем, но до свадьбы дело так и не дошло. Через три года влюбленные разошлись. Марьянов настолько тяжело переживал разрыв, что, как он утверждал, поседел за неделю.

К счастью, через некоторое время личная жизнь актрисы наладилась. Она встретила оператора Андрея Закаблуковского и мгновенно влюбилась. Вскоре Татьяна и Андрей поженились. А затем звезда оставила карьеру и перебралась вместе с мужем в тайгу недалеко от Иркутска. Супруги построили собственный дом и стали родителям четверых детей.

Сейчас Татьяне Скороходовой 54 года. В последний раз она появлялась на экранах почти 10 лет назад. Оставив актерскую карьеру, Татьяна работала на телевидении, занималась дизайном одежды и даже трудилась преподавателем. Однако большую часть времени и сил звезда всегда посвящала близким. Сегодня Скороходова называет семью главным проектом в своей жизни.