 

Немецкий политик – главным проигравшим от украинского кризиса станет ФРГ

17.10.2022, 12:30, Разное
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От украинского кризиса больше всего потеряют не РФ или Украина, а Германия, считает сопредседатель партии «АдГ» Алиса Вайдель. В своём интервью для Deutschlandfunk она заявила, что против Германии ведётся экономическая война: именно поэтому Берлину нужно выступать за мирные переговоры и скорейшее завершение конфликта.


AP

Германия рискует быть разорванной в противостоянии между великими державами, сказала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в своём интервью для Deutschlandfunk. Вайдель отметила, что сразу после начала украинского кризиса Германия дала понять, что ей больше не нужны российские нефть и газ: таким образом, именно Берлин сделал первый шаг в энергетическом противостоянии. При этом ФРГ, по сути, навредила самой себе, сказала политик.

По словам Вайдель, самым крупным проигравшим от вооружённого конфликта на Украине будет не Москва, не Киев, а Германия, против которой ведётся экономическая война. «Что в конечном итоге будет между Украиной и Россией в плане раздела территорий — это не наше дело. Мы должны заниматься своей страной, тем, что происходит здесь», — приводит издание слова Вайдель. Политик подчеркнула, что из-за энергетического кризиса ФРГ сталкивается с реальной угрозой волны банкротств.

«Мы выступаем за мирные переговоры. Поэтому я, к примеру, поддерживаю Олафа Шольца. Я считаю правильным шагом, что он недавно позвонил Владимиру Путину. Лучше провести сотни часов бесполезных переговоров, чем минуту стрельбы: это должно быть наше кредо, потому что в войне есть только проигравшие», — заявила Вайдель.

Политик также подчеркнула, что вступление НАТО в конфликт на Украине стало бы «харакири» — и это нужно понимать. Подобный сценарий нереалистичен и несерьёзен, считает Вайдель. «Это не тот вопрос, который нужно поднимать сейчас: напротив, нужно срочно остановить боевые действия. И Украина также должна принять на себя обязательства. Не должно быть так, чтобы Запад бездумно принял максимальные требования Украины», — приводит издание слова сопредседателя «АдГ».


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