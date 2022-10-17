Строгая классика: Эмили Блант на премьере своего мини-сериала “Англичанка”

Минувшим вечером в столице Великобритании завершился 66-й ежегодный Лондонский кинофестиваль BFI. Одной из заключительных премьер стала премьера мини-сериала “Англичанка” (The English), главные роли в котором исполнили Эмили Блант и Киран Хайндс (“Игра престолов”, “Рим”).

39-летняя актриса, которая полюбилась зрителю много лет назад после второстепенной, но очень яркой роли ассистентки Эмили в фильме “Дьявол носит Prada” (за нее она получил номинацию на “Золотой глобус” и BAFTA), появилась на красной дорожке биеннале в классическом образе. Эмили выбрала черное платье Saint Laurent с драпировкой по всему телу и завязкой на шее. К нему были подобраны серьги и кольца Messika, а также массивные деревянные и металлические браслеты. В макияже был сделан акцент на глаза, а волосы убраны в пучок.

В сериале, который выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 11 ноября, Блант играет аристократку-англичанку Корнелию Локк, которая объединяется с бравым Эли Уиппом, встретив его в 1890-м году в самом центре Северной Америки, – на пути к мести. У обоих есть четкие представления о чести и своей дальнейшей судьбе, а впереди – масса испытаний, терний, крови и причудливых переплетений судеб.

Создатель шоу – Хью Блик (“Черная Гадюка”, “Дживс и Вустер” и “Бэтмен” Тима Бертона), Блант же стала сопродюсером. В ролях – Рейф Сполл, Тоби Джонс и Стивен Ри, Том Хьюз (“Пустая корона”), Чэск Спенсер (“Банши”, “Подлый Пит”), Валери Пахнер (“Смерть и дева”), Малкольм Сторри (“Возвращение Шерлока Холмса”).

Эмили в “Англичанке”