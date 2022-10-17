Мнение: Возвращенец

7 октября вылетел из Внуково в Анталью. В отпуск. Который запланировал еще в июне. Когда были куплены билеты на самолет и забронирован номер в отеле у моря.

Когда началась частичная мобилизация, были опасения, что меня не выпустят из страны. Как капитан запаса, в свои 58,5 лет я еще полтора года в мобилизационном запасе… Но девушка-прапорщик на границе, взяв мой паспорт, сверила мои данные с какими –то списками и сказала:

– Вас в списках нет, счастливого пути…

Прилетев в Турцию, планировал не включать гаджеты, не смотреть новости. И отдыхать вот так.

Выпуск «НОвой ВИДЕОгазеты» 17 октября решили пропустить.

К слову, программа «Кто заказал банкира?» была выложена 10 октября, когда я был уже в Турции.

А записали мы эту программу 6 октября.

Отключится от новостей, увы, не получилось. Потому как кучно пошли тревожные вести. Атака на Крымский мост, удары по объектам Украины, резолюция Генассамблеи ООН о непризнании референдумов в четырех регионах-Украины. Трагедия в ходе мобилизации.

В конце прошлой недели мне начали названивать друзья-знакомые, знавшие, что я не в России. Как сговорились. С советами не возвращаться в Россию, задержаться… Были и предложения по работе.

Увы, принять эти советы не могу. Возвращаюсь…

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