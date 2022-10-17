 

День отца – Личное мнение

17.10.2022, 12:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

А вы знали, что вчера был День отца? И как вы его провели? Как отметили? Поздравили своих пап? А ваши дети — ваших мужей?

Для многих этот праздник остался незамеченным. Кто-то просто не знал, а кто-то проигнорировал — подумаешь, не Новый год ведь.

Это плохо. Такое отношение показывает отношение к роли мужчины в семье. Более того, мужики и сами не знают, что есть такой день.

День матери — да, все про него слышали. Мама — первое слово. Дети рисуют открыточки, учат стишки, поздравляют.

А папы? Разве они не имеют права на такое же к себе отношение?

Отец для ребёнка не менее важен. Его любовь, воспитание — да что я вам тут рассказываю?! Это очевидные вещи.

Но внимания такого к роли отца нет.

И может быть потому, сам мужчина не понимает своей важности в жизни ребёнка?

Как считаете? Можете рассказать о своих папах? Что хотите сказать отцам ваших детей?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07.22 / Боррель заявил, что подготовил подробные предложения по восстановлению ядерного соглашения

18.12.21 / Мнение: Неудобный Чечко

23.08.21 / СМИ: королева Елизавета II собирается судиться с принцем Гарри и Меган Маркл

15.06.21 / Стрелец, лев и не только: какие знаки зодиака отличаются добротой и щедростью

04.08.22 / 80-летний хозяин магазина в Калифорнии одним выстрелом дал отпор вооружённому грабителю

16.10.22 / При движении задним ходом новые «Лады» будут отматывать пробег

20.03.22 / Мнение: Диверсанты в Тернополе

20.08.20 / Скандалы: Английский юмор от Михаила Фридмана

10.07.22 / Всему действительно своё время – Личное мнение

22.07.21 / Доктор Мясников рассказал о вреде картофеля, свеклы и моркови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика