День отца – Личное мнение

А вы знали, что вчера был День отца? И как вы его провели? Как отметили? Поздравили своих пап? А ваши дети — ваших мужей?

Для многих этот праздник остался незамеченным. Кто-то просто не знал, а кто-то проигнорировал — подумаешь, не Новый год ведь.

Это плохо. Такое отношение показывает отношение к роли мужчины в семье. Более того, мужики и сами не знают, что есть такой день.

День матери — да, все про него слышали. Мама — первое слово. Дети рисуют открыточки, учат стишки, поздравляют.

А папы? Разве они не имеют права на такое же к себе отношение?

Отец для ребёнка не менее важен. Его любовь, воспитание — да что я вам тут рассказываю?! Это очевидные вещи.

Но внимания такого к роли отца нет.

И может быть потому, сам мужчина не понимает своей важности в жизни ребёнка?

Как считаете? Можете рассказать о своих папах? Что хотите сказать отцам ваших детей?

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