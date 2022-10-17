День отца – Личное мнение
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А вы знали, что вчера был День отца? И как вы его провели? Как отметили? Поздравили своих пап? А ваши дети — ваших мужей?
Для многих этот праздник остался незамеченным. Кто-то просто не знал, а кто-то проигнорировал — подумаешь, не Новый год ведь.
Это плохо. Такое отношение показывает отношение к роли мужчины в семье. Более того, мужики и сами не знают, что есть такой день.
День матери — да, все про него слышали. Мама — первое слово. Дети рисуют открыточки, учат стишки, поздравляют.
А папы? Разве они не имеют права на такое же к себе отношение?
Отец для ребёнка не менее важен. Его любовь, воспитание — да что я вам тут рассказываю?! Это очевидные вещи.
Но внимания такого к роли отца нет.
И может быть потому, сам мужчина не понимает своей важности в жизни ребёнка?
Как считаете? Можете рассказать о своих папах? Что хотите сказать отцам ваших детей?
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Источник: Лена Миро
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