Мнение: Виагра в армии — США расчехлили старую заготовку

Прамила Паттен, спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в военных конфликтах, заявила, что в русской армии солдатам выдают виагру, чтобы те насиловали украинок и украинцев (ссылка). Пожалуй, от британки я ничего другого и не ждал. Однако её заявление, — абсурдно нелепое, — позволяет сделать несколько умозаключений.

1. Должность миссис Паттен предполагает, что она профессионально разбирается в военных преступлениях. Таким образом, мы можем быть уверены, что она распространяет клевету совершенно сознательно — хорошо понимая, что это клевета. Что, в общем, и неудивительно, так как ООН сейчас подчиняется США и, следовательно, является стороной конфликта.

2. Газета Нью-Йорк Пост, на которую я сослался, не закрывала комментарии, в отличие от многих других крупных западных СМИ. И в комментариях настроение единодушно: никто не верит в раздачу виагры военным. Даже русофобы пишут, что хоть они и не любят русских, но история про виагру всё же оскорбляет их здравый смысл.

3. Юрий Панчул указывает, что в статье Нью-Йорк Пост упоминают госпожу Денисову — бывшего омбудсмена из Украины, которую уже уволили за подобные фейки про русскую армию. Другие вспоминают 2011 год, когда ровно ту же абсурдную клевету, — про раздачу виагры военным, — рассказывали про Муаммара Каддафи. Тогда клевету распространяла Сьюзан Райс, посол США в ООН (ссылка).

Характерный штрих, много говорящий про современную Америку. Через два года госпожа Райс стала советником президента США по вопросам национальной безопасности. Журналисты дали ей неофициальный титул «теоретик нового морального лидерства США».

4. Таким образом, мы видим, что на Западе есть группа профессиональных пропагандистов, которая осознанно распространяет про Россию ложь уровня «Фелькишер Беобахтер» — то есть, во-первых, утрированную до нелепости, а во-вторых, призванную выставить нас с вами чудовищами и оправдать любые преступления против русских.

5. Наконец, из этого вытекает, что все российские борцы «за мир», которые демонстративно уехали в Израиль и Грузию, тоже являются частью американской пропагандистской машины. Я могу допустить, что в историю про виагру поверит потомственный безработный из Южной Каролины, который в жизни не выезжал за пределы своего штата, и который не смог бы найти на карте мира даже собственную страну. Однако наши рок-музыканты, редакторы, директора модных компаний и прочие представители лакей-интеллигенции не настолько глупы — они достоверно знают, что Запад распространяет о России жуткую ложь, и они осознанно помогают американцам эту ложь распространять.

А раз так, то их фирменный лозунг «за мир» следует уточнить. Они выступают не просто за некий абстрактный мир — так-то мы все за мир, это понятно. Но мы выступаем за мир, в котором разные народы мирно сосуществуют друг с другом, тогда как наша лакей-интеллигенция выступает за мир особого рода — за мир без России и без русских.