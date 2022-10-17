Скандалы: Экс-глава «МегаФона» купит «Авито»

Компания оценена в несколько раз дешевле, чем до спецоперации

Акции крупнейшего в России сервиса объявлений Avito купит холдинг Kismet Capital Group бывшего гендиректора «МегаФона» Ивана Таврина, сообщили участники сделки. Сумма покупки составит 151 млрд руб. Финансирование приобретения и расчет по нему организованы консорциумом банков во главе с Россельхозбанком.

В группу Avito входят ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг» со всеми дочерними и зависимыми обществами. Kismet Capital Group получит 100% группы. Сделку уже одобрили Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, говорится в сообщении. Представитель ФАС подтвердил эту информацию, пояснив, что покупатель Avito и эта компания «действуют на разных товарных рынках, поэтому сделка не приведет к ограничению конкуренции».

В Kismet Capital Group сообщили, что рассматривают Avito как стратегический актив, который полностью отвечает принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста, и заверили, что группа продолжит работу как независимая частная ИТ-компания.

Как продавали Avito

Продавец Avito — южноафриканский холдинг Naspers (владел группой через нидерландскую инвесткомпанию Prosus) — выставил сервис на продажу в мае, объяснив это желанием уйти с российского рынка. Как говорили топ-менеджеры сотрудникам, тогда покупатель не был найден. Затем появилось несколько претендентов, в том числе такие, как холдинг VK (бывшая Mail.ru Group) и бизнесмен Владимир Потанин, писал Bloomberg. По информации The Bell, всего на сервис претендовали 15 покупателей, но холдинг Таврина предложил самую высокую цену. Кроме того, для Naspers Таврин был понятным инвестором: в 2010-е годы он входил в совет директоров Mail.ru Group, крупным пакетом акций которой владел Naspers.

По оценке аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, которую приводит The Bell, до спецоперации Avito мог стоить 500–600 млрд руб., после ее начала — 200–300 млрд, а с учетом законопроекта депутата Антона Горелкина, предложившего ограничить долю участия иностранных компаний в сервисах для размещения объявлений до 20%, — не более 100 млрд. Продавец первоначально хотел выручить за Avito намного больше — $4 млрд (около 213 млрд руб. по тогдашнему курсу). Примерно такой же была последняя публичная оценка компании: по оценке, в начале 2019 года Naspers инвестировал в Avito $3,85 млрд (около 270 млрд руб.).

VK при подготовке потенциальной сделки оценил Avito в 65–80 млрд руб., сообщил один из собеседников издания.

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, текущая сумма сделки не соответствует реальной стоимости компании, так как до начала специальной военной операции она оценивалась в $5–6 млрд (368–442 млрд руб. по среднему курсу за 2021 год), но для текущей ситуации на рынке «это вполне нормальная сумма». Казарян также выразил надежду, что после продажи «Авито» полностью российской структуре законопроекты о классифайдах (онлайн-сервисах объявлений), предложенные депутатами Антоном Горелкиным и Артемом Кирьяновым, «перестанут быть необходимы».

Что предложили депутаты

В начале июня член думского комитета по информационным технологиям единоросс Антон Горелкин предложил поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые ограничивали до 20% долю иностранцев в сервисах объявлений о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, поиске работы или сотрудников. Норма должна применяться к ресурсам с аудиторией более 10 млн пользователей в месяц. Их владельцам предписывается не допускать совершения на них уголовных преступлений, распространения запрещенной информации и др. Как объяснили авторы инициативы, сервисы онлайн-объявлений превратились «в огромные хранилища» разнообразных данных о гражданах, и власти опасаются за их сохранность, поскольку многими площадками владеют иностранцы. Инициативу критиковали участники рынка, но 5 июля законопроект был принят в первом чтении.

Еще одну инициативу, касающуюся в том числе онлайн-классифайдов, в начале июля предложил другой член фракции «Единой России» — Артем Кирьянов. В подготовленных им поправках в закон «О рекламе» предлагается создать единого оператора, который будет размещать наружную рекламу на цифровых рекламных конструкциях, а также отвечать за специальный информационный ресурс, на котором смогут публиковать объявления физлица. Как только такой оператор будет выбран, все остальные сервисы, которые публикуют в интернете частные объявления, должны будут прекратить деятельность. Автор этой инициативы объяснил ее необходимость тем, что нужно снизить риски утраты государством оперативного контроля за размещением информации, угрожающей интересам национальной безопасности, а также разжигающей межнациональную рознь, оскорбляющей граждан по национальному, профессиональному или религиозному признаку, в том числе в результате кибератак и хулиганских действий. В середине июля законопроект был принят в первом чтении. Инициативу критиковали участники рынка, а также глава Минцифры Максут Шадаев.

Как сделка повлияет на Avito и рынок

Основатель Liveinternet Герман Клименко считает, что сделка была осуществлена по «очень выгодным условиям» для обеих сторон и, несмотря на то что Avito до начала специальной военной операции стоила больше, сейчас в мире уже другие условия. «Я хорошо знаю покупателя. Иван Таврин — это грамотный инвестор, который, скорее всего, приобрел актив по наиболее выгодным для него условиям», — отметил Клименко. «Россия сейчас закрывается от всего мира», поэтому смена собственников для Avito — это положительное событие. «Оно особо не повлияет на рынок в целом, но сама компания продолжит расти и развиваться в условиях отсутствия других серьезных конкурентов», — считает Клименко. Но теперь законопроект о классифайдах будет «задвинут в долгий ящик», предположил эксперт.

Но и Клименко, и Казарян не исключают, что Таврин может оказаться промежуточным покупателем актива. «Я считаю, что Иван Таврин — это не конечный покупатель, потому что он — инвестор, а не управляющий бизнесом, — пояснил Казарян. — Но не думаю, что мы увидим следующую сделку в ближайший год или два из-за отсутствия потенциальных претендентов и благоприятной экономической конъюнктуры. А так как «Авито» достаточно прибыльный бизнес, то с его продажей можно и подождать».

По итогам 2022 финансового года (закончился 31 марта) выручка Avito составила 48 млрд руб., что на 55% больше, чем год назад, следовало из отчета Prosus. Торговая прибыль Avito выросла на 32% и составила 16 млрд руб. Количество платных подписчиков увеличилось на 14%, количество уникальных пользователей выросло на 34%, но абсолютные показатели в материнской компании не раскрывали.

Управляющий директор s20 Capital Антон Чуйков отметил, что с точки зрения масштабов российского рынка это очень крупная по размерам сделка. Хотя можно сказать, что для такой компании, как Avito, растущей не менее чем на 20% в год (а в 2022-м — на 55%), сделка с мультипликатором в три годовые выручки — небольшая по международным меркам и стандартным рыночным условиям. «Но для российского рынка это огромная сделка, и, по нашим оценкам, это не последняя в череде сезона мегасделок», — считает Чуйков.

Виктория Полякова, Дарья Чебакова, Ирина Парфентьева, Екатерина Ясакова

Оригинал материала: “РБК”