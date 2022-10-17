Личное: “Волосы-виниры-маникюр”

Пишет женщина-звезда.

Прочитав письмо, ответьте на вопрос.

Почему, по словам автора, герой в лепешку разбивается, чтобы удержать автора: “месяц звонит по много раз в день”, “полсуток ждет на морозе” и тому подобное, но не любит ее, изменяет, не хочет жениться и так далее.

dogma_nf

Здравствуйте, Эволюция.

Прошу помочь вернуть устойчивое состояние и подсказать верные шаги для достойного будущего.

Мне 37, детей нет, замужем не была. Без отношений почти не бывала, отношения длились по 4-8 лет. Работаю на руководящей должности, квартира есть своя, не считая наследственных. Симпатичная, за собой ухаживаю, волосы-виниры-маникюр. Фигура обычная, вес держу в норме, слежу за питанием. Спортом занимаюсь всю жизнь, в последнее время несистемно.

Герою письма 38, в разводе, есть сын. Талантливый специалист, пару лет назад удачно сменил работу и теперь зарабатывает больше меня. Квартира своя есть. Симпатичный, высокий, с хорошей фигурой. Харизматичный и обаятельный, женское внимание любит и пользуется этим, на работе и в жизни.

Последние мои отношения были долгими, завершились по моей инициативе. Мне стало скучно, парень был очень добрый, хороший и красивый, но без амбиций и успехов в жизни. Ушла, он 2 года пытался меня вернуть, я отказывала, а в какой-то момент так озлобилась его навязчивостью, что стала мучить: он мог приехать ко мне домой, украсить всё лепестками роз, цветами, вкусной едой, просил позволить делать мне массаж – я соглашалась, не позволяя никаких неприличных прикосновений, а он слушал мои рассказы про знакомства с другими парнями. Возможно, с этим в том числе связано то, что случилось после.

С героем письма я познакомилась 5 лет назад. Общие интересы, затянутое начало, бурное развитие. Не сразу догадалась, что он женат – скрывал. Ушла. Не брала телефон, избегала встреч, но у него получилось со мной поговорить. Убедил, что брак его давно – сожительство ради ребёнка, показал паспорт со штампом о разводе, сказал что скоро разъедется, дарил значимые подарки. Через 3 месяца оказалось, что всё не так. Мы почти всё свободное время, до самой ночи, проводили вместе, он заезжал по любому поводу, даже если на работу на 5 минут – поцеловать и поехать дальше по делам. Всё было прекрасно и сказочно, кроме главного. В таком статусе я находиться не могла, спрашивала его чем дальше – тем чаще. Он убеждал, что всё «будет хорошо», но всё-таки я услышала его «из семьи никогда не уйду». «Ок, я поняла».

Месяц звонил мне каждый день по много раз, я не отвечала. Почти каждый день видела его машину возле работы, уходила через служебный вход. Присылал нежные печальные стихи, я тогда уже Вас читала и интерпретировала их правильно: «как жаль, как жаль, что не судьба…» Потом был Новый год, звонки пропали. И хорошо.

Через 2 месяца позвонил, я не ответила. Написал, что по делу – у нас был контракт с его фирмой, нужен был документ для бухгалтерии, про который все забыли. Я ответила, договорилась о встрече. Так случилось, что в этот день за мной неожиданно заехал отец на новой дорогой машине, они не были знакомы. Я вышла, передала документ и ушла, не поддержав разговора «как дела», мы с отцом поехали дальше.

Началась новая волна звонков и попыток контакта… Начал писать письма и стихи про «я тебя люблю». В конце концов приехал, сказал что через 6 дней съедет от жены, снимет квартиру и хочет быть со мной. И съехал. Квартиру снять не смог, приехал на 6-й день ко мне с вещами.

Примерно с этого момента, как я понимаю, я начала сыпаться. Год его штормило от меня в семью и обратно. Я его не держала, а вот отталкивать уже не могла. Стала верить всем его оправданиям и словам. Через год успокоилось (полагаю что только потому, что его супруга умней и устойчивей и она завершила для себя эти качели).

Он потерял работу, без малого год не мог трудоустроится, хотя действительно усердно искал. Жили у меня, свою квартиру он сдавал и изредка получал заказы из частной практики. В это время у него начались отношения с другой. А у меня началось разделение личности. Сознательная моя часть однозначно видела ложь, а другая часть говорила, что я – ревнивая подозрительная дура, вот же он ремонт в твоей новой квартире делает своими руками, и очень убедительно говорит что никакого обмана нет, ты сама себя накручиваешь. Начались приступы, когда не могла дышать. В итоге, он меня бросил.

И почти сразу появился в заведении моего хорошего друга с этой девушкой, когда я была там. Заметил меня и ушёл. А потом начал туда же регулярно приходить, уже один, чтобы поговорить со мной, я была против. Друг всё это видел, передал майбах с водителем, чтобы меня довозили до дома, где меня регулярно ожидало всё то же лицо. А он приезжал в другое время и из коридора отключал мне электричество в квартире, чтобы я вышла. Я вызывала полицию, его уводили. Испугалась, когда он полсуток ждал меня на сильном морозе и почти не мог говорить от холода. Отогрела чаем, пообещала что всё будет хорошо, отправила домой. А сердечко дрогнуло и позже он смог уговорить меня быть вместе. Это было 2 года назад. Изменять он перестал, а полюбить – не полюбил…

Я давно это понимала, после его развода у нас были холодные отношения без душевного общения, планы на будущее он строить вообще никогда не хотел. Расходились мы за время нашего знакомства много раз, всегда спокойно, без криков, обвинений да и, в общем, без разговоров. Почти все разрывы – по его решению.

Когда возвращался, то был настолько целеустремлен, что в это было сложно не верить. Ездил по местам, где мог меня встретить, звонил всем друзьям, когда не мог найти. Последнее время звал замуж и говорил что пора детей, но после примирений об этом не вспоминал. Кольцо подарил, но как-то невнятно, вроде «то самое» кольцо, а вроде и просто подарок. Последний виток, этим летом, мы расстались когда я сказала, что устала от неопределенности, надо что-то с этим решать, а он ответил, что не готов к ответственности.

Отправилась в путешествие, пыталась поставить свою голову на место. Предполагала, что у меня нешуточная стадия депрессии. Дошло до того, что даже когда очень голодна, не могу поесть потому что не могу выбрать блюдо в ресторане, нет ответа на вопрос «чего я хочу». И начало получаться.. Найти немного желания жить, знакомиться с людьми, найти возможности быть счастливой одной, получать удовольствие от жизни без него. Но он снова приехал.

Проехал за сутки 1700 км на мотоцикле, сказал что пошёл к психологу, что отрицал для себя всё это время, что мы давно семья, что у него проблемы с головой и даже когда он сам от меня уходит, он знает что пожалеет, но всё равно уходит – и с этим надо что-то делать. Что он всё сделает и сможет. Хотел подать заявление в ЗАГС прямо сейчас, на госуслугах, я отказалась.

Остаток путешествия завершили вместе, прошли сложные маршруты, которые я бы не поехала в одиночку. По возвращению в Москву, спустя пару недель, поняла что ничего не изменилось – съезжаться он не спешил, всё осталось в том формате, который меня не устраивал. Написала ему, чтобы не тратил силы и деньги ради меня – ничего не получится. Он согласился.

А через три дня снова возник на пороге. Я злилась за его непоследовательность и пустые слова. Отказывалась ему верить, говорила что не простила и не смогу простить ту измену, тем более, оказалось, месяц как он начал встречаться с очень красивой молодой девушкой: соц сети услужливо предложили «возможно вы знакомы» с фотографией из его квартиры на аватарке. Он уговаривал, дарил цветы, подарки, оплатил известные ему до этого заказы всякого полезного для дома. Говорил, что эта девушка ничего не значит, он пытался меня с ней забыть и не смог – поэтому и приехал ко мне так далеко, даже не взяв отпуск на работе. Продолжал ходить к психологу. Говорил, что тот помог ему очистить его восприятие от привязанности и привычки, и под этой шелухой он обнаружил, что действительно меня любит, а любовь он отрицал, даже слово это избегал. Звал меня выбирать новую квартиру, побольше. Спросила, завершил ли он историю с той девушкой – ответил что-то невнятное, вроде как да. Понемногу стали общаться по видеосвязи, ходить на прогулки, ездили по красивым местам и на просмотр квартир. Звонил постоянно, очень много, утром как проснётся, днём если перерыв на работе, по вечерам и перед сном. Про отношения почти не говорил, только то, что хочет чтобы у нас всё наладилось, и он будет к этому идти несмотря ни на что.

Я не видела в этом конкретики и реальных действий, он как всегда всё подавал очень мутно, никаких «эта квартира для нас», никаких оповещений «о нас» для своего гарема в соц сетях, и четких планов на будущее – тоже, поэтому я не хотела сближаться, не давала себя целовать. Иногда задавала «неудобные» вопросы, выражала сомнения, он раздражался, но ловил себя – говорил, что вот так работает его терапия и он учится свои эмоциональные всплески контролировать. Через 2 недели завершил такое наше с ним общение сообщением в мессенджере о том, что ему жаль, но я для него скорее лучший друг.

Не думаю, что в этот раз он будет возвращаться, да и с меня давно уже хватит.

Я запуталась. Он сделал столько хорошего, но и столько плохого, что я не понимаю, что это были за отношения.

По приезду из путешествия, когда ничего не изменилось, мне казалось, что я смогла понять, то есть, действительно ощутить свою корону: иллюзия роковой любви с сериальным сюжетом, и еще – отрицание, что меня кто-то настолько близкий может обманывать.

Я очень старалась. Моя большая страсть – мои мотоциклы, совсем не семейное и опасное увлечение, я не умела готовить и не люблю домашние дела. Я всему этому научилась, был долгий период, когда я всё делала красиво и хорошо, для него это было важно, но это тоже не имело в итоге значения. Я просто всегда хотела быть с ним больше и ближе, чем он того хотел со мной.

Надеюсь, выводы я сделала правильные.

Я знаю, что мне нужна семья, хоть и боюсь заводить детей – не люблю с ними играть и проводить время, боюсь менять образ жизни. Но думаю что это только потому, что не было мужчин, с которыми были бы действительно здоровые отношения. А возраст ведь уже совсем печальный для этого. Понимаю, что нужно, иначе буквально через несколько лет буду очень об этом жалеть.

Спасибо Вам большое.