 

В Подмосковье банда костюмеров-гримёров помогала молодым людям избежать мобилизации, гримируя их под старух

17.10.2022, 11:53, Разное
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Бывшие сотрудники Перловского театра в Мытищах, используя профессиональные навыки работы, создали преступное сообщество.

Они профессионально помогали мужчинам, подлежащим мобилизации, избегать вручения повестки и вообще не контактировать с представителями Минобороны.

Война в УкраинеДля этого мужчин гримировали в старух и в таком виде высаживали у сетевых магазинов, где они скандалили, ругались и наматывали круги с тележками, чтобы не выделяться из толпы. Злоумышленники лишили страну около 150 будущих солдат и создали целую роту старух, которая рассеялась по поликлиникам, собесам и магазинам Подмосковья, не считая шести человек, которые выпали из окна. Один раз они смогли загримировать подлежащего мобилизации под ребёнка – небольшой рост и круглое пухлое лицо долго мешали сотрудникам органов раскрыть уклониста.

Сейчас полиция последовательно проверяет пожилых женщин на подлинность, в этом им помогают местные активисты и кинологи. Выявленным уклонистами на месте вручаются повестки с требованием явиться в военкомат для уточнения данных.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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