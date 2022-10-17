Мнение: Снижение цены

Цены на газ в Европе впервые с 24 июня опустились ниже $1400 за тыс.куб.м

Причины остаются прежними. Газовые хранилища заполнены, потребление существенно снизилось. Конечно, никакого возвращения к прежним комфортным трехзначным ценам пока не предвидится, причем на достаточно длительное время, но здесь причина налицо: власти сами заинтересованы в том, чтобы сохранить текущий газовый баланс на относительно низком уровне потребления для того, чтобы иметь резерв и успеть перестроить европейскую энергетику и новую географию поставок. Снижение цен ниже 1000 долларов даст толчок к росту потребления, а это снова включит «качели», которые с огромным трудом удалось как-то, но остановить.

Единственное, что остается неизменным – возвращение российского газа на рынок не рассматривается в принципе. Даже странно, что на таком фоне возникают завиральные идеи строительства новых мощностей «Турецкого потока».

Конечно, «никогда не говори никогда». Но при Путине эта установка теперь будет неизменной. Европейцы твёрдо приняли решение «уйти в завязку» от любой зависимости от Кремля.

Это, конечно, надо было постараться – обнулить политику последних лет шестидесяти на нормализацию и расширение отношений с Европой. А если посмотреть на исторический аспект, то Путину удалось уничтожить большую часть достижений России на европейском направлении за последние лет триста – с Петра Первого точно. А то и дальше по времени. Талант разрушителя налицо.

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